Громадяни РФ несуть квіти бойовику, який здійснив невдалий заколот, ніби він герой.

У Петербурзі біля "Вагнер-Центру" після повідомлення про смерть очільника ПВК Євгера Пригожина виник стихійно створений меморіал.

Як пише Telegeam-канал Sota, жителі міста продовжують нести квіти та символіку "вагнерівців".

Водночас telegram-канал Readovka пише, що після звістки про авіакатастрофу, у будинку "Вагнер-Центру" у вікнах включили світло таким чином, щоб на ззовні це нагадувало хрест.

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"Офіційно прес-служба Пригожина поки не повідомляла про смерть бізнесмена. Але вікна в будівлі офісу "ЧВК Вагнер Центр" у Пітері запалилися у формі хреста", — йдеться у повідомленні.

Смерть Пригожина - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня в Тверській області РФ розбився літак Embraer, на борту якого було 10 осіб, зокрема, сім - "вагнерівців". Під час аварії ніхто не вижив.

Згодом стало відомо, що рятувальники виявили на місці авіакатастрофи останки 10 осіб, в тому числі тіло Пригожина.

Пізніше бортпровідниця розповіла, що літак Пригожина перед польотом відправили на "короткостроковий і незрозумілий ремонт".

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