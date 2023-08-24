У Петербурзі біля "Вагнер-Центру" після повідомлення про смерть очільника ПВК Євгера Пригожина виник стихійно створений меморіал.
Як пише Telegeam-канал Sota, жителі міста продовжують нести квіти та символіку "вагнерівців".
Водночас telegram-канал Readovka пише, що після звістки про авіакатастрофу, у будинку "Вагнер-Центру" у вікнах включили світло таким чином, щоб на ззовні це нагадувало хрест.
"Офіційно прес-служба Пригожина поки не повідомляла про смерть бізнесмена. Але вікна в будівлі офісу "ЧВК Вагнер Центр" у Пітері запалилися у формі хреста", — йдеться у повідомленні.
Смерть Пригожина - що відомо
Як повідомляв УНІАН, 23 серпня в Тверській області РФ розбився літак Embraer, на борту якого було 10 осіб, зокрема, сім - "вагнерівців". Під час аварії ніхто не вижив.
Згодом стало відомо, що рятувальники виявили на місці авіакатастрофи останки 10 осіб, в тому числі тіло Пригожина.
Пізніше бортпровідниця розповіла, що літак Пригожина перед польотом відправили на "короткостроковий і незрозумілий ремонт".