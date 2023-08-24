Відзначається, що в головний "вагнерівець" перейшов "червоні лінії".

Президент Російської Федерації Володимир Путін майже напевно наказав збити літак ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Рішення могло бути прийнято з метою відновити власну владу після заколоту найманців.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що представники російських збройних сил, особливо міністр оборони Росії Сергій Шойгу і начальник Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов, навряд чи стратили Пригожина без наказу Путіна. Вся російська політична сфера та сфера безпеки, ймовірно, розглядали подальше виживання Пригожина після повстання Вагнера як рішення Путіна.

Згідно з іншою версією експертів, Путін, можливо, вирішив, що Пригожин перейшов "червону межу", намагаючись зберегти доступ "Вагнера" до операцій в Африці. Путін, Пригожин і Лукашенко, можливо, включили в угоду, яка поклала край повстанню найманців, яке вимагало від Пригожина обмежити присутність "вагнерівців" в ЗМІ або згорнути свої операції в Африці.

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Також аналітики не виключають, що Путін вже якийсь час мав намір стратити Пригожина і що збиття літака 23 серпня було випадковим збігом, хоча це малоймовірно. Вони нагадали, що кремлівське новинне агентство РИА Новини офіцально повідомило про звільнення пов'язаного з "Вагнером" генерала армії Суровікіна з поста командувача повітряно-космічними силами Росії, а на його місце призначили генерал-полковника Віктора Афзалова.

Експерти вважають, що офіційне підтвердження звільнення Суровікіна в російських державних ЗМІ в один день з вбивством Пригожина, швидше за все, не випадково. Кремль, ймовірно, намагався таким чином подати чіткий сигнал про те, що з тими, хто був причетний до повстання 24 червня, розібралися і що виклик "Вагнера" російському керівництву вже вирішена справа.

Смерть ватажка ПВК "Вагнер" Пригожина - що відомо

23 серпня в Тверській області РФ розбився літак Embraer, який належав ватажкові ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. На борту перебували 10 осіб, з них сім - "вагнерівців". Під час аварії ніхто не вижив.

Вночі стало відомо, що рятувальники виявили на місці авіакатастрофи останки 10 осіб, що знаходилися на борту, в тому числі тіло Пригожина.

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