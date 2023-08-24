Дані FlightRadar24 дозволяють отримати певне уявлення про останні моменти польоту бізнес-джета.

Літак Embraer Legacy 600 Євгенія Пригожина, який зазнав аварії над Тверською областю 23 серпня, перед польотом відправили на "короткостроковий і незрозумілий ремонт".

Як повідомив телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, який вважають наближеним до однієї з "веж" Кремля, про незрозумілі маніпуляції з літаком розповідала своїм родичам бортпровідниця Крістіна Распопова. Вона також загинула в авіакатастрофі.

"Стюардеса літака, що розбився, є рідною сестрою заступника прокурора одного з міст Челябінської області. Він пояснив, що Крістіна Распопова пару днів тому прилетіла до Москви, де чекала на виліт до Санкт-Петербурга. У середу вони телефонували й жінка сказала, що команда очікує важливого дзвінка, мовляв, летіти "сьогодні або завтра". Крім того, за словами бортпровідниці, літак перебував на ремонті перед вильотом", - пише ТГ-канал.

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Джерело ВЧК-ОГПУ також повідомляє, що борт Пригожина летів над Тверською областю у верхньому повітряному просторі. Однак, він не був на зв'язку з місцевим центром управління польотів.

"Керівник управління дізнався про НП тільки коли на місце прибули співробітники МНС і "з землі" підтвердили виявлення авіакатастрофи. Джет ніяк не зв'язувався з тверськими службами і не подавав ніяких сигналів, все управління йшло з Москви", - кажуть джерела.

Дані Flightradar24 про останній політ літака Пригожина

Як зазначає сервіс з відстеження руху цивільних літаків Flightradar24, літак "різко знизився".

"Після вирівнювання на висоті 28 тисяч футів (близько 8,5 км, - УНІАН) о 15:10 UTC (Всесвітній координований час, 18:10 за київським часом, - УНІАН) літак продовжував летіти в горизонтальному польоті з постійною швидкістю до 15:19 UTC, після чого вертикальна швидкість різко знижується, і літак ненадовго знижується, а потім набирає максимальну висоту 30100 футів (9,1 км, - УНІАН) перед зниженням на висоту близько 27500 футів", - йдеться в повідомленні.

Подібний "стрибок" повторився знову, а остаточні дані отримані о 15:20:14 UTC на висоті близько 6 км.

О 18:19 за місцевим часом дані показують, що швидкість зниження літака наблизилася до 2400 метрів на хвилину, перш ніж передача даних про висоту припинилася.

"Попри те, що літак не передавав інформацію про місцезнаходження, інші дані, такі як висота, швидкість, вертикальна швидкість і налаштування автопілота, передавалися. Саме ці дані дозволяють отримати певне уявлення про останні моменти польоту", - йдеться в блозі FlightRadar24.

Смерть Пригожина - новини

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня у Тверській області Росії зазнав аварії літак Embraer Legacy 600 із бортовим номером RA-02795. Він належав російському терористу, ватажкові ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину.

Пізніше "Росавіація" підтвердила смерть Пригожина, його соратника по угрупованню Дмитра Уткіна та інших росіян, які перебували на борту. Також стало відомо, що їхні тіла знайшли на місці падіння літака і вже впізнали.

Ближче до півночі стало відомо, що пошукова операція на місці аварії бізнес-джета завершена. Там знайдені рештки 10 осіб - семи пасажирів і трьох членів екіпажу.

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