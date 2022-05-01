Сліди роботи "фабрики тролів" виявили у восьми соціальних мережах, зокрема у Telegram, Twitter, Facebook і TikTok.

Росія використовує фабрику тролів для поширення дезінформації про війну в Україні у соціальних мережах, націлюючись на політиків у низці країн, включаючи Велику Британію та Південну Африку.

Про це заявило Міністерство закордонних справ Великої Британії, пише Reuters. Відомство посилається на дослідження експертів, які фінансуються Британією.

Дослідження виявило, як кремлівська кампанія з дезінформації була покликана маніпулювати міжнародною громадською думкою щодо вторгнення Росії в Україну, посилити його підтримку та завербувати нових прихильників.

"Ми не можемо дозволити Кремлю і його тіньовим фермам тролів вторгнутися в наш онлайн-простір зі своєю брехнею про незаконну війну Путіна. Уряд Великої Британії сповістив міжнародних партнерів і продовжить тісно співпрацювати із союзниками та медіа-платформами, щоб підірвати російські інформаційні операції", - заявила голова МЗС Ліз Трасс.

Дослідження показало, що фабрика тролів використовувала месенджер Telegram для вербування та координації нових прихильників, які потім націлювалися на профілі критиків Кремля у соціальних мережах, залишаючи їм коментарі на користь Володимира Путіна та розв'язаної ним війни.

Сліди роботи "фабрики тролів" виявили у восьми соціальних мережах, зокрема у Telegram, Twitter, Facebook і TikTok. Серед їхніх цілей були британські міністри та інші світові лідери.

Як раніше повідомляв УНІАН, після декласування на початку війни російська пропаганда знову "піднімає голову".

На сайті Coda, який спеціалізується на дезінформації та фейках, вийшла стаття про роль Кремнієвої долини в інформаційних війнах. Поки кремлівська машина сіє фейки, пропаганду і спотворює інформацію, незалежні ЗМІ пропадають з радарів.

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