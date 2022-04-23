Зокрема, в Італії на багатьох каналах надають слово проросійським "експертам" або пропагандистам.

Увечері в понеділок президент України Володимир Зеленський оголосив, що російські загарбники почали наступ на сході країни. Але якщо Донбас – це нова лінія фронту на землі, то Західна Європа – це місце, де прямо зараз проходить вирішальна битва інформаційної війни.

Кремлівська машина пропаганди, яка повністю програла інформаційну війну на початку повномасштабного вторгнення, зараз знову "піднімає голову" в європейських медіа, пише видання про дезінформацію та фейки Coda.

Зокрема, в Італії на багатьох каналах надають слово проросійським "експертам" або пропагандистам: ті ставлять під сумнів факти різанини в Бучі, транслюють російську брехню про нібито обстріл вокзалу в Краматорську українською ракетою тощо.

"У Бучі була різанина, але я, чесно кажучи, не можу стверджувати, хто за цим стоїть", – цитує видання одного з гостей політичного ток-шоу Zona Bianca з мільйонною аудиторією.

Італійські шоу в прайм-таймах регулярно надають трибуну гостям, які наводять аргументи на користь вторгнення в Україну або повторюють тезиси кремлівської пропаганди. Зокрема канал Rete4 запросив на одне зі своїх вечірніх шоу ідеолога Кремля Олександра Дугіна, який скористався цією можливістю, щоб на простецькому італійському пояснити, що путінське вторгнення насправді є "війною цінностей, духовною війною".

Поширення прокремлівських наративів на італійському телебаченні також ненавмисно змушує замовкнути українські голоси розуму.

"Стільки років я намагалася достукатися до італійської публіки, поговорити з італійськими ЗМІ про Україну і пояснити, що відбувається. Але це одна і та ж дезінформація, одні і ті ж помилки, одні і ті ж наративи про Україну, що повторюються знову і знову", – цитує автор слова незалежної журналістки Ольги Токарюк, яка раніше була частою гостею на італійських ток-шоу,

"Не можу повірити, що мені довелося пояснювати це в прямому ефірі", – говорить інша журналістка Ірина Матвійшин після того, як її змусили вести сюрреалістичні дебати на тему, чи була анексія Криму РФ незаконною.

Журналіста Ханна Робертс у своїй статті для Politico пише, що в італійському парламенті склався солідний блок правих і лівих, який послідовно виступає проти поставок зброї на Україну і планів уряду щодо збільшення військових витрат. Відзначається, що кожен третій парламентарій не був присутній на зверненні президента Володимира Зеленського до італійського парламенту в березні.

Водночас, напередодні 2-го туру виборів у Франції, який відбудеться в ці вихідні, Марін Ле Пен, давня прихильниця Путіна, скоротила відставання від чинного лідера Еммануеля Макрона і пообіцяла співпрацювати з РФ у разі її перемоги, аргументуючи це тим, що "це завадить Москві укласти більш тісний союз з Пекіном".

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