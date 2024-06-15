Кремлівські боти за добу опублікували 120 тисяч постів із фейковими цитатами світових знаменитостей про "крах України і Європи".

У ніч перед Самітом миру у Швейцарії кремлівські боти опублікували 120 тисяч постів із фейковими цитатами світових знаменитостей Дженіфер Еністон, Скарлетт Йогансон, Алена Делона та інших - про "крах України і Європи", повідомляє російське медіа "Агентство".

Повідомляється, що з вечора п'ятниці пов'язані з російською владою боти мережі "Двойник" - найбільшої з мереж дезінформації Кремля, яка працює на Західну аудиторію, - почали масовану кампанію з розповсюдження картинок із фейковими цитатами знаменитостей. Боти опублікували в мережі X (колишня Twitter) 50 картинок із фейковими цитатами, після цього інші акаунти "Двійника" ретвітнули їх понад 120 тисяч разів. Ці пости зібрали понад 500 тисяч переглядів. Для публікації фейкових цитат було задіяно 62% ботів, які зазвичай займаються поширенням картинок і відео в рамках "Двійника".

"Картинки з цитатами боти публікували англійською, французькою, німецькою та польською мовами. Фейкові висловлювання приписували відомим людям, зокрема акторам Ештону Катчеру, Дженіфер Еністон, Скарлетт Йогансон, Анджеліні Джолі, Алену Делону, режисерові Люку Бессону, співаку Елтону Джону, футболісту Ліонелю Мессі", - зазначає "Агентство".

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При цьому значна частина фейкових цитат містить заклики відмовитися від підтримки України. "Ми зубожіли, пора забути про Україну", - каже фейкова "Дженіфер Еністон". "України більше не існує. Усі наші гроші виявилися викинуті на вітер", - вторить їй "Ліонель Мессі".

А фейковий Елтон Джон у своєму висловлюванні об'єднує теми України та ЄС: "Ми потрапили в українську пастку. Зараз ЄС руйнується".

Саміт миру у Швейцарії та Росія

Україна і партнери шукають можливість запрошення Росії на другий Саміт миру. За словами глави ОП Андрія Єрмака, головне - узгодити план спільно з партнерами, тоді його можна буде представити Росії для подальшого запрошення їхнього представника на другий саміт.

Водночас заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що формат швейцарського Саміту миру не передбачає прямих переговорів із РФ.

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