"Правфонд" витратив мільйони євро на фінансування пропаганди та юридичних кампаній.

Через витік внутрішніх документів стало відомо, що російський "Фонд підтримки та захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном" (Правфонд) сприяє розповсюдженню пропаганди Кремля у 48 країнах Європи та всього світу.

Як повідомляє The Guardian, понад 40 внутрішніх документів "Правфонду", отриманих датським суспільним мовником DR від джерела в європейській розвідці та переданих консорціуму європейських журналістів, свідчать про те, що фонд фінансував пропагандистські сайти, спрямовані на європейців, допомагав оплачувати юридичний захист засудженого торговця зброєю Віктора Бута та кілера Вадима Красікова, а також найняв низку колишніх співробітників спецслужб як керівників своїх операцій у європейських країнах.

"Документи показують, що група витратила мільйони євро на фінансування пропагандистських і юридичних кампаній. Публічні дані також показують, що місцеві партнери "Правфонду" отримали мільйонні державні субсидії від низки європейських держав, де у фонду є місцеві відділення", - пише The Guardian.

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Керівництво фонду має стосунок до російської розвідки

Крім того, документи підтверджують той факт, що серед керівництва організації є кілька колишніх агентів розвідки, пише видання.

"Серед них - Володимир Поздоровкін, якого європейські джерела ідентифікували як агента СЗР, російської служби зовнішньої розвідки, а у відкритих документах - як куратора "Правфонду" за операціями в країнах Північної Європи та Балтії; та Анатолій Сорокін, який, згідно з документами, є співробітником СЗР та курує відділ "Правфонду" щодо Близького Сходу, Молдови та Придністров'я", - зазначає The Guardian.

Крім того, керівником Інституту російської діаспори, який в офіційних документах значиться "виконавцем проєкту" Правфонду, є Сергій Пантелєєв, який потрапив під санкції в країнах ЄС як співробітник підрозділу російської військової розвідки, що спеціалізується на психологічних операціях.

Зазначається, що раніше в доповіді про національну безпеку за 2020 рік естонські служби безпеки назвали "Правфонд" "псевдоправовою системою захисту", яка "насправді є фондом операцій впливу", і заявили, що ФСБ використовує ці групи для вербування соратників за кордоном.

Російська пропаганда - новини

Раніше в будинку співробітника Європарламенту відбулися обшуки в рамках розслідування у справі про просування російської пропаганди. Повідомлялося, що особа, у якої відбулися обшуки, могла відігравати важливу роль у зв'язках деяких євродепутатів із виданням Voice of Europe, яке Євросоюз заніс у санкційні списки за поширення кремлівських наративів і дезінформації про Україну.

У травні ЄС заборонив мовлення на території своїх країн чотирьох ЗМІ, які поширюють і підтримують російську пропаганду та агітують за військову агресію проти України. Під заборону потрапили Voice of Europe, РИА "Новости", "Известия" і "Российская газета".

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