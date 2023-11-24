Попри запроваджені проти них санкції, російські пропагандисти і досі транслюють свої наративи в Європі.

Російські пропагандистські ресурси повернулися в Європу попри запроваджені проти них санкції. Для розповсюдження пропаганди росіяни використовують так звані сайти-"дзеркала", пише Bloomberg.

Наприклад, RT.com є недоступним на території ЄС, але його контент повністю дублюється на низці менш популярних сайтів-дзеркал. Таким, зокрема є swentr.site, назва якого є просто перевернутою задом наперед назвою "RT News".

Цей сайт був створений через три дні після запровадження європейських санкцій на початку російського вторгнення в Україну. На сьогодні відомо загалом 19 таких сайтів-дзеркал, які RT використовує для охоплення аудиторії в ЄС. Для просування цих сайтів росіяни використовують акаунти "із синьою галочкою" в Твітері та інших соцмережах, які дають прямі посилання на матеріали з цих ресурсів.

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"Ми плюємо на ваші санкції", — заявила головний редактор RT Маргарита Симоньян у коментарі Bloomberg.

Проблемою у боротьбі з такими клонами російських пропагандистських сайтів є значна повільність європейської бюрократії. Крім того, труднощів додає ще й те, що безпосередня реалізація санкційних рішень лежить на плечах окремих країн-членів ЄС, кожна з яких діє на власний розсуд.

За словами віце-президента Єврокомісії Віри Йоурової, яка відповідає за протидію дезінформації, влада ЄС знає про сайти-дзеркала та намагається їм протидіяти. Вона зазначила, що знайти такі сайти просто через пошуковий запит в Google користувачі не можуть - тільки за прямим посиланням, яке хтось має надати.

Російська гібридна війна проти України і країн Заходу

Як писав УНІАН, журналістське розслідування підтвердило, що до блокади кордонів України причетні спецслужби РФ. Офіційний організатор блокади польсько-українського кордону після повномасштабного вторгнення провів низку акцій, де вимагали скасувати санкції проти РФ.

Також ми розповідали, що Росія розпалює міграційну кризу на кордоні з Фінляндією, щоб дестабілізувати ситуацію в новому члені НАТО. Минулого тижня фінська влада оголосила про закриття чотирьох з восьми автомобільних пунктів перетину кордону з Росією у зв'язку з різким збільшенням кількості охочих отримати притулок у країні, що прибувають з третіх країн.

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