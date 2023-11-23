Російська влада намагається повторити міграційну кризу на кордоні Білорусі та Польщі.

Росія розпалює міграційну кризу на кордоні з Фінляндією, щоб дестабілізувати ситуацію в новому члені НАТО. Гельсінкі оголосили про закриття пунктів пропуску на російському кордоні.

"Росія хоче заподіяти шкоду або спробувати заподіяти шкоду та вчинити смуту Фінляндії, це ясно", - цитує Newsweek посла зі стратегічних комунікацій Міністерства закордонних справ Фінляндії Мікко Кіннунена.

Минулого тижня фінська влада оголосила про закриття чотирьох з восьми автомобільних пунктів перетину кордону з Росією у зв'язку з різким збільшенням кількості охочих отримати притулок у країні, що, на думку Гельсінкі, є хитрощами, спрямованими на те, щоб витіснити мігрантів на кордон.

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Інший член НАТО - Норвегія, яка має спільний кордон із Росією в Арктиці, заявив, що у разі потреби закриє свій кордон у найкоротші терміни. Ще один член Альянсу, що межує з Росією, Естонія також звинуватила Москву в тому, що вона направляє до її кордону біженців без віз та дозволів на проживання.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що з п'ятниці буде відкрито лише північний пункт пропуску через кордон з Росією - Рая-Йоосеппі, а раніше стверджував, що російські прикордонники супроводжують мігрантів до фінського кордону.

Інститут вивчення війни повідомив у понеділок, що ця "очевидна тактика гібридної війни" на кордоні нагадує дії Росії та Білорусі на кордоні з Польщею у 2021 році та "швидше за все, аналогічно спрямована на дестабілізацію НАТО".

Співробітники білоруських спецслужб допомогли тисячам близькосхідних мігрантів перетнути кордон із Польщею, що дозволило Кремлю помилково звинуватити НАТО в агресії проти Білорусі, вважають в ISW.

Після десятиліть нейтральності Фінляндія стала 31-м членом НАТО у квітні цього року. До вступу до Альянсу її підштовхнула загроза, яка походить від Росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

Росія, яка має з Фінляндією кордон довжиною 830 миль, була обурена цим кроком, тим більше, що одним із виправдань президента Володимира Путіна для початку війни було розширення Альянсу у бік російських кордонів.

За словами Кіннунена, Москва повторює тактику, яку вона застосовувала у 2015 та 2016 роках, до вступу до НАТО, коли вона "використовувала людей з Близького Сходу, Азії, Африки", спрямовуючи мігрантів до свого кордону.

Тоді Фінляндія ще не входила до НАТО, і в країні виникло певне нерозуміння, чи це цілеспрямована діяльність Москви з порушення кордонів країни.

"Якщо у 2015 та 2016 роках була плутанина, то тепер, очевидно, її немає. Тепер усі чітко розуміють, що це злонамірна операція впливу з боку Росії", - сказав Кіннунен. "Росія може бути готова вжити заходів під приводом війни або відповідно до статті 5 НАТО в різних частинах Європи з метою розколоти західні суспільства і створити проблеми, які можуть змусити нас переглянути нашу підтримку України".

Згідно зі статтею 5, напад на одного члена НАТО є нападом на всіх і тягне за собою колективну відповідь. Омбудсмен Фінляндії з питань недискримінації заявив, що Гельсінкі, як і раніше, дотримуватиметься міжнародних договорів і законів ЄС, надаючи захист тим, хто її потребує.

Кіннунен заявив, що через вторгнення Путіна в Україну "Росія воює із самою суттю міжнародного права", закріпленого в Статуті ООН, і що Росія "використовує наші зобов'язання стосовно тих, хто шукає притулку".

У середу офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва готова працювати з Гельсінкі для досягнення угоди щодо прикордонного питання.

Ситуація на кордоні РФ та Фінляндії - останні новини

16 листопада Фінляндія заявила про закриття кордону з Росією, після чого російські туристи з шенгенськими візами зможуть потрапити до Європи суходолом лише через кордон у Мурманській області через Норвегію.

При цьому біженці з таких країн, як Ємен та Афганістан, продовжують прибувати на КПП Салла та Вартіус з боку Росії. Фінський уряд вважає, що ця ситуація загрожує нацбезпеці.

23 листопада прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що відкритим залишиться лише один пункт пропуску. Таким чином, влада країни хоче забезпечити безпеку своїх громадян.

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