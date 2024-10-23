За словами прем'єр-міністра Британії, через дії росіян можуть постраждати мешканці Африки, Азії та Близького Сходу.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що посилення атак росіян на чорноморські порти затримує надходження зерна на Глобальний Південь, що ставить під загрозу світову продовольчу безпеку. Про це повідомляє Reuters.

"‎Невибіркові удари Росії по портах у Чорному морі підкреслюють, що Путін готовий поставити на ставку глобальну продовольчу безпеку у своїх спробах змусити Україну підкоритися"‎, - йдеться у заяві Стармера.

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Як з’ясувала британська розвідка, з 5 по 14 жовтня росіяни вразили щонайменше чотири торгові судна в Чорному морі. Російські удари призвели до затримання відбуття судна, що перевозить олію для Палестини в рамках Всесвітньої продовольчої програми. Також серед іншого було затримано судно, яке перевозить зерно для Єгипту.

РФ атакує чорноморські порти - останні новини

Нагадаємо, 14 жовтня росіяни завдали удару по Одеському морському торгівельному порту - одному із найбільших морських портів України і одному із найбільших портів в басейні Чорного моря. В результаті було пошкоджено цивільні судна іноземних держав.

Як зазначив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, атака не стала несподіванкою, адже РФ завдавала таких ударів навіть тоді, коли діяла так звана "зернова угода".

У той же час речник ВМС вважає, що Москва б’є в першу чергу по інфраструктурі, а не по суднах, оскільки останнє може посварити її з Китаєм, який виступає у ролі стратегічного союзника Путіна.

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