Окупаційна російська армія завдала ракетних ударів по одеських портах, де було уражено кілька іноземних цивільних суден. На думку речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, ворог цілив по інфраструктурі, а не суднах, бо одним з основних отримувачів продукції є Китай, з яким РФ сваритиметься навряд чи.
"Я не готовий погодитися з тезою, що ця атака спрямована безпосередньо на судна. Вони (росіяни УНІАН) намагаються, в першу чергу, уразити інфраструктуру…", - сказав Плетенчук телеканалу "Прямий".
Він пояснює, що у цих суден, окрім прапора, під яким вони виходять у море, є власники. Також країни, які мали отримати ці поставки, є найбільшими споживачами продукції, що транспортують судна. Тобто, за словами речника, йдеться про кінцеві пункти, куди прибуває збіжжя українським зерновим коридором, - це Китай та Іспанія.
"Звісно що бити по суднах, які працюють в інтересах цих країн, це, мабуть, останнє, чого хоче так звана Російська Федерація… Так само як з власниками, які з тих країн, з якими Росії краще не сваритися. Але вони (росіяни – УНІАН) готові ризикувати. Звісно, вони мають розуміти супутні ризики – що можуть постраждати ці судна… Вони в першу чергу намагаються бити по нашій портовій інфраструктурі", - впевнений речник.
За його словами, нового в цьому нема нічого, росіяни завдавали таких ударів навіть під час дії "зернової угоди", підписантом якої була сама РФ. Зараз єдине, що може дозволити собі Росія на цьому напрямку, - повітряний терор.
Також Плетенчук прокоментував міжнародні навчання "Океан-2024", у яких брала участь РФ, вони проводилися у вересні у Баренцевому, Балтійському, Середземному, Каспійському морях тощо. За словами речника, "Океан-2024" – це хизування "м’язами" з боку РФ, та бажання показати, що країна-агресор має певних союзників.
Атаки Росії по портах Одеси
14 жовтня російська окупаційна армія знов атакувала Одеський морський торгівельний порт, пошкоджено два цивільних іноземних судна, загинула людина, ще 8 - поранені. Всі постраждалі - цивільні. Пошкоджень вже вдруге зазнало суховантажне судно під прапором Палау OPTIMA. Тиждень тому це саме судно вже було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою. Тоді постраждали іноземці - члени екіпажу. Інше пошкоджене сьогодні судно 14 жовтня - NS Moon (прапор Белізу).