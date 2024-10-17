На думку Плетенчука, нового в цих атаках нічого немає - росіяни завдавали таких дарів навіть під час дії "зернової угоди".

Окупаційна російська армія завдала ракетних ударів по одеських портах, де було уражено кілька іноземних цивільних суден. На думку речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, ворог цілив по інфраструктурі, а не суднах, бо одним з основних отримувачів продукції є Китай, з яким РФ сваритиметься навряд чи.

"Я не готовий погодитися з тезою, що ця атака спрямована безпосередньо на судна. Вони (росіяни УНІАН) намагаються, в першу чергу, уразити інфраструктуру…", - сказав Плетенчук телеканалу "Прямий".

Він пояснює, що у цих суден, окрім прапора, під яким вони виходять у море, є власники. Також країни, які мали отримати ці поставки, є найбільшими споживачами продукції, що транспортують судна. Тобто, за словами речника, йдеться про кінцеві пункти, куди прибуває збіжжя українським зерновим коридором, - це Китай та Іспанія.

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"Звісно що бити по суднах, які працюють в інтересах цих країн, це, мабуть, останнє, чого хоче так звана Російська Федерація… Так само як з власниками, які з тих країн, з якими Росії краще не сваритися. Але вони (росіяни – УНІАН) готові ризикувати. Звісно, вони мають розуміти супутні ризики – що можуть постраждати ці судна… Вони в першу чергу намагаються бити по нашій портовій інфраструктурі", - впевнений речник.

За його словами, нового в цьому нема нічого, росіяни завдавали таких ударів навіть під час дії "зернової угоди", підписантом якої була сама РФ. Зараз єдине, що може дозволити собі Росія на цьому напрямку, - повітряний терор.

Також Плетенчук прокоментував міжнародні навчання "Океан-2024", у яких брала участь РФ, вони проводилися у вересні у Баренцевому, Балтійському, Середземному, Каспійському морях тощо. За словами речника, "Океан-2024" – це хизування "м’язами" з боку РФ, та бажання показати, що країна-агресор має певних союзників.

Атаки Росії по портах Одеси

14 жовтня російська окупаційна армія знов атакувала Одеський морський торгівельний порт, пошкоджено два цивільних іноземних судна, загинула людина, ще 8 - поранені. Всі постраждалі - цивільні. Пошкоджень вже вдруге зазнало суховантажне судно під прапором Палау OPTIMA. Тиждень тому це саме судно вже було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою. Тоді постраждали іноземці - члени екіпажу. Інше пошкоджене сьогодні судно 14 жовтня - NS Moon (прапор Белізу).

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