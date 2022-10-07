Моравецький також акцентував, що деякі країни Західної Європи залишаються під впливом Москви,

Російський газ став прокляттям для Європи і європейська спільнота прагне повернути російський газ і російські ресурси в минуле.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після саміту Європейської політичної спільноти (ЄПС), в якому взяли участь лідери 44 європейських країн, пише PAP.

Польський прем'єр наголосив на конференції, що всі європейські лідери погоджуються, що помилки в енергетичній політиці і, насамперед, агресія Росії щодо України спричинили інфляцію.

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"Ця путінфляція', – зауважив він.

Він наголосив, що російський газ став прокляттям для Європи і європейська спільнота прагне повернути російський газ і російські ресурси в минуле. І це не про санкції. а й про побудови світу без війни, без російської агресіі та залежності від російських ресурсів.

"Російський газ був як наркотик, наркодилер теж продає свою продукцію дешево або безкоштовно, щоб зробити залежними своїх майбутніх жертв. І так діяла Москва останні десяток років", – сказав Моравецький.

Моравецький також акцентував, що деякі країни Західної Європи залишаються під впливом Москви, що він пов’язав із їхньою наївністю, дурістю чи втягненістю в енергетичну політику.

"Цей саміт підтвердив, що Росія знаходиться в повній ізоляції і не тільки від країн ЄС, але й від інших країн, які іноді безпосередньо межують з Росією. І всі вони засуджують агресію Росії", – додав Моравецький.

Відмова ЄС від російського газу: що варто знати

Близько 45% газу в ЄС у 2021 році припадали на Російську Федерацію. На тлі російської агресії проти України ЄС вирішив відмовитися від російського газу.

Європейська комісії ще влітку прийняла план поступової відмови від російського блакитного палива та наказала всіх країнам-членам ЄС до зими максимально наповнити газові сховища.

При цьому Євросоюз готувався до можливого повного припинення поставок газу з Росії. Єврокомісія прогнозувала, що Москва може різко припинити постачання енергоресурсів до кінця року.

31 серпня "Газпром" зупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Наприкінці вересня на російському газопроводі "Північний потік", який поставляє газ в Європу, сталися кілька вибухів із масштабним витоком газу.

Для Європи втрата поставок газу через "Північний потік" стала суттєвою, проте очікуваною.

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