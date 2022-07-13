Очікується, що Москва може припинити постачання енергоресурсів до кінця року.

Євросоюз розробив план термінових заходів для всієї економіки, щоб підготуватися до можливого припинення поставок газу з Росії. Єврокомісія прогнозує, що Москва може різко припинити постачання енергоресурсів до кінця року.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на проект плану Єврокомісії у розпорядженні редакції.

Очікується, що розроблений план допоможе знизити негативні наслідки від цього на третину. Документ планують затвердити 20 липня.

"Завчасні спільні дії на рівні ЄС в цей критичний момент в ході заповнення сховищ знизять потребу в можливому і болючішому скороченні споживання пізніше взимку, у разі припинення потоків з Росії", – вказується в плані.

Євросоюз в новому документі передбачає можливість для урядів замінювати паливо в промисловості та енергетиці, щоб сприяти економії газу, а також проводити аукціони або тендери, де уряди стимулюють скорочення споживання.

У нього входить зменшення температури опалення та кондиціонерів, а також інші обов'язкові обмеження під час кризового рівня тривоги.

Оператори газових сховищ ЄС розрахували, що в разі повного припинення поставок з РФ в липні обсяги газу в сховищах до листопада знизяться до 65-71%. Це значно нижче цільового показника в 80%. Однак якщо критична ситуація настане пізніше, наприклад - в жовтні або в наступні місяці, ризик розриву був би менше. Водночас це залишало б менше часу на розв'язання проблеми до опалювального сезону.

У документі наголошується, що потоки з Росії нині складають менш як 30% від середнього показника з 2016 по 2021 рік. План Єврокомісії покликаний захистити домогосподарства і лікарні, а також дозволяє віддавати пріоритет певним критичним газовим електростанціям.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Франції переводять котли на мазут на випадок зупинки поставок російського газу.

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