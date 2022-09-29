Міни могли бути спущені на довгій мотузці, скинуті за борт човна або розміщені поруч з трубопроводами за допомогою підводного безпілотника.

Шведська берегова охорона виявила четвертий витік на газопроводі "Північний потік".

Про це пише Sky News.

Два витоки виявлені у виключній економічній зоні Швеції, інші два - у датській економічній зоні.

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"Акти саботажу проти газопроводів в Балтійському морі, імовірно, були навмисними атаками з використанням підводних вибухових пристроїв з дистанційним підривом", - повідомив Sky News джерела у британській обороні.

Вони сказали, що міни могли бути спущені на довгій мотузці, скинуті за борт човна або розміщені поруч з трубопроводами за допомогою підводного безпілотника кілька місяців або навіть років тому.

Підрив трубопроводів "Північного потоку" - що відомо

Після повідомлень компанії-оператора Nord Stream про різке падіння пропускної здатності в обох нитках газопроводу "Північного потоку" з'явилася інформація про кілька вибухів в районі трубопроводу.

Витоки пов'язали з виявленими в трубах дірами, які могли бути, за повідомленням урядів Швеції і Данії, результатом цілеспрямованого підриву.

Пізніше Служба безпеки Швеції зазначила, що за цим "стоїть іноземна держава".

І хоча у європейських спецслужб є факти активності ВМФ Росії в тому районі, те, що трапилося, поки з Росією офіційно не пов'язують. Водночас у Міноборони Британії прямо заявили про причетність РФ до підриву трубопроводів. Вона, як вважається, має як можливість, так і мотивацію для навмисного пошкодження трубопроводів.

І Данія, і Швеція проводять розслідування, але огляд місця ще не проведено, і подробиці про те, що саме викликало вибухи, залишаються уривчастими. Тиск в трубах ускладнює наближення до місця витоку.

Поставки газу по "Північному потоку" після початку повномасштабної війни

Хоча газопровід "Північний потік - 2" і заповнений газом, він не був використаний для експорту палива з Росії. Через російське вторгнення в Україну Німеччина заморозила процес сертифікації газопроводу, і він не був запущений.

23 лютого Сполучені Штати Америки ввели санкції проти оператора "Північного потоку-2" у відповідь на визнання Росією терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

1 березня оператор "Північного потоку-2" збанкрутував у зв'язку з введеними західними санкціями щодо Росії через її агресію проти України. Банкрутство підтвердили в уряді швейцарського кантону Цуг, де був зареєстрований Nord Stream 2 AG.

Поставки газу по "Північному потоку" протягом літа спочатку знизилися до 20% від пропускної здатності, а з серпня були фактично припинені.

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