Кібератаці піддалися уряд і державні служби.

Російські хакери здійснили масовану кібератаку на уряд і держслужби Чорногорії. В Агентстві національної безпеки країни вже заявили про "гібридну війну".

Про це повідомляє Associated Press.

За словами міністра державного управління Мараса Дукаса, державна цифрова інфраструктура Чорногорії зазнала безпрецедентної кібератаки.

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Частина послуг були тимчасово недоступні, їх відключили в рамках безпеки. При цьому в уряді запевнили, що безпека облікових записів громадян і компаній в безпеці.

Чорногорія вже повідомила своїм союзникам по НАТО про інцидент. Агентство нацбезпеки заявило, що країна "в даний момент знаходиться в стані гібридної війни".

Як раніше повідомляв УНІАН, парламент Чорногорії через п'ять місяців після повномасштабного нападу Російської Федерації в Україну висловив свою позицію. Влада засудила відкритий акт агресії і військове вторгнення збройних сил РФ в Україну як незалежну і міжнародну визнану державу.

Пізніше у Подгориці розгорівся скандал, тому що працівники кафе" Рускі Бар " носили форму з символікою російського фашизму - Z. Посольство України направило ноту у відповідні органи влади Чорногорії і чекатиме офіційної реакції.

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