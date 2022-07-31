Парламентарі ухвалили резолюцію, яка засуджує відкритий акт агресії та військове вторгнення збройних сил РФ в Україну

Парламент Чорногорії через п'ять місяців після повномасштабного нападу Російської Федерації в Україну висловив свою позицію. Депутати все ж засудили російське вторгнення.

Про це пише видання Pobjeda.

Прийнята резолюція засуджує відкритий акт агресії та військове вторгнення збройних сил РФ в Україну як незалежну та міжнародну визнану державу. У зв'язку з цим парламент Чорногорії звернувся до влади Росії з вимогою негайно припинити війну, яка "прямо підриває суверенітет і територіальну цілісність України, знищує військові і цивільні об'єкти і ставить під загрозу життя мільйонів людей, перш за все цивільного населення".

Крім того, депутати країни просять ООН, ОБСЄ та інші міжнародні організації і держави використовувати "всі можливі дипломатичні, політичні та економічні засоби для стримування Російської Федерації від продовження її агресивних дій на території України".

Також чорногорські парламентарії звернулися до свого уряду, а також політичних і соціальних груп з проханням "беззастережно, відкрито і одностайно засудити цей акт агресії, наскільки він буде мати непередбачувані для безпеки і миру Європи і світу". Прийнятий документ підтримує заходи, прийняті ЄС і країнами-партнерами щодо стримування РФ і готовності Чорногорії повністю їх виконувати.

Як раніше повідомляв УНІАН, Чорногорія відразу приєдналася до санкцій ЄС проти Росії. У червні глава МВС країни заявив, що планується заморозити майно 34 громадян Росії і України, які потрапили під санкції. Пізніше Мінфіні Чорногорії уточнили список санкцій, тому він скоротився.

27 липня в МЗС Чорногорії повідомили про замороження нерухомості громадянина РФ в Жабляке. Крім того, по санкції потрапило майно російського політтехнолога Марата Баширова, який в 2014 році працював в структурах бойовиків "ЛНР".

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