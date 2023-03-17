Вони заявили про зростання непрофесійної та небезпечної поведінки російських пілотів.

Цього місяця Сполучені Штати Америки спостерігали значний сплеск агресивних польотів російських військовослужбовців у Сирії.

Про це заявив командувач центральним командуванням США генерал Ерік Курилла на слуханнях в сенатському комітеті зі Збройних Сил, пише CNN. За його словами, російські штурмовики пролітають над американськими базами, завантаженими зброєю, "в спробі викликати провокацію".

Курилла зазначив, що такі польоти - це не те, що очікується від професійних ВПС. Значний сплеск стався приблизно з 1 березня. "Останнім часом ми спостерігаємо зростання непрофесійної і небезпечної поведінки російських ВПС в регіоні", - додав він.

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Відзначається, що в рамках кампанії по боротьбі з ІДІЛ США розмістили в Сирії близько 900 військовослужбовців на двох різних базах. Штати та Росія мають лінію деконфліктності, щоб гарантувати, що операції не призведуть до прорахунку чи ненавмисної ескалації.

Курилла вважає, що дії Росії були спробою "переглянути протоколи деконфліктної ситуації, які вони порушують щодня".

Збиття американського безпілотника над Чорним морем

Як повідомляв УНІАН, 14 березня в США заявили, що російський винищувач Су-27 збив їх безпілотник MQ-9 Reaper. До Вашингтона одразу викликали посла РФ.

Спочатку в Міністерстві оборони РФ заявили, що не збивали американський БПЛА, а також назвали його місію над Чорним морем провокацією.

Вчора Штати опублікували відео інциденту, на якому можна побачити, як винищувач РФ скидає на безпілотник паливо і врізається в нього.

Сьогодні стало відомо, що Міністр оборони РФ Сергій Шойгу нагородив пілотів цього Су-27.

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