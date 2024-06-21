Розслідувач спрогнозував, яка доля чекає на агентів Кремля в Європі.

Шпигуни спецслужб РФ вдалися до агресивнішої тактики роботи в Європі, і з цієї причини припускаються дедалі більшої кількості помилок, які збільшують імовірність їхнього викриття.

Таку думку висловив журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю LIGA.net. Він розповів, що наразі агенти РФ працюють, розуміючи, що війна глобальна, і що в них мало часу для дипломатичної присутності в багатьох європейських країнах.

"Вони роблять дуже агресивні дії, пов'язані з великими помилками, і дають змогу західним спецслужбам їх зловити й екстрадувати", - пояснив розслідувач.

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Грозєв висловив думку, що, якщо не брати до уваги політичного бажання вислати якомога більше російських дипломатів, протягом шести місяців можна буде спостерігати багато нових провалів агентів Кремля у Європі.

"Вони призведуть до більш жорсткого ставлення західних країн до РФ, аж до закриття можливості отримати будь-які візи. Це те, що ми побачимо до кінця року", - констатував Грозєв.

Російські шпигуни в Європі

Наприкінці зими видання The Economist випустило статтю, в якій розповідалося про те, що завдяки зміні керівника "комітетів особливого впливу", РФ змогла реабілітувати свою розвідку на світовій арені. Така зміна призвела до того, що російська розвідка стала працювати значно ефективніше.

Видання також зазначало, що російські спецслужби можуть займатися підготовкою до війни між РФ і НАТО. Серед підходів, крім крадіжки секретної інформації, може бути спроба погіршити відносини між ЄС і США, підірвати допомогу Україні та спровокувати конфлікт усередині НАТО.

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