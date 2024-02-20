Видання зазначає, що після кількох масштабних провалів, розвідка РФ відновила свій професійний рівень.

Завдяки зміні керівника "комітетів особливого впливу", РФ змогла реабілітувати свою розвідку на світовій арені, пише видання The Economist.

Журналісти відзначають кілька помітних провалів російських шпигунів. Зокрема, невдала спроба вбити Навального отрутою, недооцінка український Сил оборони напередодні повномасштабного вторгнення та невміння зупинити минулорічний бунт Пригожина.

"Росія зрозуміла, що їй потрібні більш чесні звіти від своїх агентів. Керівником "комітетів особливого впливу" Москва призначила Сергія Кирієнка, заступника глави адміністрації Кремля. Вони координують операції проти Заходу, а потім вимірюють їхній ефект", – пише видання.

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Така зміна призвела до того, що російська розвідка стала працювати значно ефективніше. Зокрема, видання відзначає вплив компаній на території країн Заходу стосовно виділення допомоги Україні.

"У січні німецькі експерти опублікували інформацію про ботів, які щодня розповсюджували сотні тисяч німецькомовних дописів у мережі Х з 50 000 облікових записів протягом одного місяця. 12 лютого Франція викрила велику мережу російських сайтів, які поширювали дезінформацію у Франції, Німеччині та Польщі", – зазначає The Economist.

Видання відзначає покращення якості роботи й інших російських спецслужб. Зараз ФСБ, СВР і ГРУ, зокрема, займаються вербуванням росіян, які виїхали до Європи. Відзначається, що особливо велику небезпеку ці люди несуть для Німеччини, адже кількість російських біженців там значно збільшилася, після санкцій країн Балтії.

Крім того, видання відзначає, що російські спецслужби можуть займатися підготовкою до війни між РФ та НАТО. Серед підходів, крім крадіжки секретної інформації, може бути спроба погіршити стосунки між ЄС та США, підірвати допомогу України та спровокувати конфлікти серед учасників Альянсу.

Робота російських спецслужб у дії

Все частіше в країнах НАТО почали говорити про прямий конфлікт з РФ. Наприклад, генсек Альянсу Столтенберг днями заявив, що НАТО має готуватися до можливої десятирічної конфронтації з Росією, оскільки її агресія може поширитися й на інші країни.

Раніше журналісти Bild з посиланням на секретні матеріали Бундесверу, також писали про можливу війну між НАТО та РФ. Зокрема, йшлося про те, що бойові дії "неминуче" розпочнуться в 2025-му.

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