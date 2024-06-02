Одним з чинників загострення стала російсько-українська війна.

Національна служба контррозвідки Британії МІ-5 отримала наказ "переорієнтувати" свої зусилля на боротьбу зі шпигунами з Ірану, Китаю та Росії.

Як пише The Telegraph із посиланням на джерела у британському уряді, МІ-5 зазвичай має пріоритет на боротьбу з терористами, однак тепер повинна залучити більше ресурсів на контррозвідувальні операції проти вказаних країн.

Причиною зміни фокусу стала російсько-українська війна, зростання кількості китайських агентів у Британії та використання Іраном організованої злочинності.

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За словами високопоставленого джерела в уряді, міністри попросили МІ-5 "переорієнтувати значну частину своїх зусиль на боротьбу зі шпигунством, особливо з державною загрозою з боку Китаю, Росії, а віднедавна також Ірану".

Зазначається, що підтримка Британією України у війні проти РФ вплинула на посилення шпигунської активності. Зокрема, кількість китайських агентів, задіяних у зборі розвідувальної інформації у Великій Британії, зараз "не піддається кількісній оцінці".

Одне з джерел вважає, що до 20 співробітників посольства Китаю у Великобританії, ймовірно, працюють як шпигуни.

"Але кількість агентів, цивільних осіб, завербованих китайськими спецслужбами, може обчислюватися сотнями тисяч", – додало джерело.

Шпигунство у Європі

У лютому The Economist. зазначав, що завдяки зміні керівника "комітетів особливого впливу", РФ змогла реабілітувати свою розвідку на світовій арені.

У березні Financial Times писала, що Росія агресивно відновила шпигунську війну із Заходом, і публікація Москвою телефонної розмови, в якій високопоставлені офіцери ВПС Німеччини обговорювали відправку крилатих ракет в Україну, є лише останнім показовим прикладом.

У травні український воєнний аналітик Олександр Коваленко, заявив, що Захід "проспав" формування у себе розгалуженої мережі російських шпигунів, агентів впливу і цілих команд підготовлених бойовиків.

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