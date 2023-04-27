Міністерство закордонних справ РФ відхилило прохання посольства США про відвідування затриманого репортера Евана Гершковича.

Міністерство закордонних справ РФ відмовило посольству Сполучених Штатів Америки у відвідуванні затриманого репортера Евана Гершковича.

У відповідь на відмову Вашингтона видати візи групі російських журналістів вони відхилили прохання здійснити консульський візит 11 травня, пише Reuters. "Міністерство заявило, що воно викликало високопоставленого дипломата США для передачі офіційної ноти протесту проти рішення Штатів не видавати візи групі російських журналістів, які повинні були супроводжувати міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в ООН", - йдеться в повідомленні.

У російському МЗС заявили, що розглядають і інші дзеркальні заходи. "Було особливо підкреслено, що такий саботаж, спрямований на те, щоб перешкодити нормальній журналістській роботі, не залишиться без відповіді", - йдеться в заяві.

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Візовий скандал через російську делегацію

Як повідомляв УНІАН, протягом цього місяця в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй головує Росія.

В Україні назвали це банкрутством Радбезу як міжнародної інституції, а США знизили рівень свого представництва в ньому.

24 і 25 квітня Лавров проводив засідання Радбезу особисто. Однак відомо, що перед цим Штати не видавали візи делегації РФ і самому мінстру закордонних справ.

23 квітня Лавров повідомив, що російські пропагандисти з їхньої делегації так і не отримали візи. Він пообіцяв, що вони цього "не забудуть і не пробачать".

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