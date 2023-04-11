Держдеп закликає РФ негайно звільнити його.

Державний департамент Сполучених Штатів Америки визнав журналіста Евана Гершковича "неправомірно затриманим Росією".

Як пише CNN, про це заявив заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Пател. Рішення про присвоєння такого статусу було прийнято державним секретарем Ентоні Блінкеном. Уряд Штатів обіцяє надати всю необхідну підтримку Гершковичу та його родині.

"Ми закликаємо Російську Федерацію негайно звільнити пана Гершковича. Ми також закликаємо Росію звільнити незаконно затриманого громадянина США Пола Вілана", - заявив Пател.

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За даними видання, це рішення дасть владі США можливість вивчити всі варінти, які допоможуть домогтися його звільнення.

Журналіст Washington Post Джон Хадсон зазначив у Twitter, що визнання Гершковича "неправомірно затриманим" - це формальний крок, спрямований на прискорення роботи для його звільнення.

Арешт американського журналіста: що відомо

Нагадаємо, що в кінці березня в Єкатеринбурзі затримали кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича. У Росії його звинуватили в шпигунстві і зборі даних про підприємство російського військово-промислового комплексу.

Зазначається, що справа проти чоловіка маркована грифом "Цілком таємно". Того ж дня репортера відправили до слідчого ізолятора.

Редакція The Wall Street Journal опублікувала текст, в якому закликала адміністрацію Джо Байдена вислати посла Росії і всіх російських журналістів.

Журналісти назвали арешт Гершковича свідченням зниження здатності Штатів стримувати напади на своїх громадян.

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