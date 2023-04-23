Російських пропагандистів не пустили в Америку на засідання ООН.

США не видали візи російським "журналістам", які мали супроводжувати делегацію РФ на Генеральній Асамблеї ООН. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у коментарі для росЗМІ.

"Я розумів, наскільки наші американські колеги славляться такого роду речами, але був упевнений, що все ж таки цього разу з урахуванням тієї уваги, яка була спрямована на їхню потворну поведінку, все буде інакше. Але я помилявся", - повідомив він.

На думку Лаврова, США просто злякалися і "зробили дурість". Також він упевнений, що відмовивши пропагандистам у візах, Америка показала, "чого варті її клятвені запевнення про захист свободи слова".

Відео дня

"І найголовніше, будьте впевнені, не забудемо, не пробачимо", - підкреслив Лавров.

Візовий скандал через делегацію РФ в ООН

Найближчими днями в Нью-Йорку відбудеться засідання ООН, на якому головуватиме Росія. У квітні стало відомо, що влада США до останнього тягнула з видачею віз членам російської делегації.

Дії американців, ймовірно, продиктовані в тому числі арештом американського журналіста в Росії. Наприкінці березня ФСБ звинуватила кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича в шпигунстві. Він став першим американським журналістом, заарештованим в Росії з часів Холодної війни.

Вас також можуть зацікавити новини: