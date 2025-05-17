Архівні документи свідчать про те, що уряд Німеччини був глибоко залучений у будівництво газопроводу "Північний потік - 2", хоча публічно приховував це.

Нові архівні документи відомства канцлера показали, що німецький уряд на чолі з Ангелою Меркель активно підтримував російські газові проєкти, закриваючи очі на ризики.

Під час продажу газосховищ компанії Wintershall російському "Газпрому" 10 років тому німецькі урядовці майже не турбувалися про газову залежність від РФ, їх більше хвилювала реакція України, Польщі та країн Балтії, написало видання Süddeutsche Zeitung.

Під час будівництва газопроводу "Північний потік - 2", уряд Німеччини, як з'ясувалося, насправді був глибоко залучений до процесу, хоча публічно робив вигляд, ніби проєкт - винятково приватна ініціатива.

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При цьому, як зазначило видання, побоювання, що російський диктатор Володимир Путін у майбутньому може перекрити постачання газу, визнали "дуже малоймовірними", і знайшли виправдання - це було б "технічно й економічно вкрай важко".

Однак, видання акцентувало, що саме це і сталося, коли 2022 року Кремль спочатку скоротив, а потім зупинив подачу газу через "Північний потік - 1" після введення санкцій Євросоюзу.

Ба більше, видання вказало, що команда Меркель у документах навіть розглядала можливість лобіювати подальші проєкти - "Північний потік - 3" і "Північний потік - 4".

Як зазначає Süddeutsche Zeitung, в апараті канцлера "майже не було чути критики" щодо проєкту та навіть обговорювалася можливість того, щоб сама Меркель особисто переконувала європейських партнерів не підтримувати директиви Євросоюзу, що заважають будівництву "Північного потоку - 2".

"Північний потік - 2"

2022 року колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не думає, що рішення про будівництво "Північного потоку-2" було неправильним. Тоді вона додала, що додала, що перед вторгненням РФ в Україну "Північний потік - 2" так і не запрацював, тому говорити про те, що газ був зброєю Росії, недоречно.

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