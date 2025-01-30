Досі серед німецьких консерваторів панував консенсус, що співпрацювати з АдН неможна, скільки б голосів у парламенті вона не мала.

В німецькому парламенті вперше відбулося спільне голосування консервативних партій та правопопулістичної "Альтернативи для Німеччини" (АдН). Це викликало збурення у німецькому політичному істеблішменті.

Як пише Spiegel, у середу Бундестаг із мінімально необхідною кількістю голосів схвалив план із п’яти пунктів щодо більш жорсткої міграційної політики, представлений кандидатом у канцлери від ХДС Фрідріхом Мерцем. І хоча це лише план дій – а сам закон, який містить конкретні норми для стримування міграції, парламент розгляне у п’ятницю – німців збентежило синхронне голосування центристів і праворадикалів.

Зокрема Фрідріх Мерц зазнав критики від своїх однопартійців за таку співпрацю з АдН. Наприклад, Тобіас Ганс, колишній прем'єр-міністр землі Саар, публічно назвав спільне голосування "ганебним". На його думку, в даному випадку можна було обійтися без голосів АдН. Своє невдоволення висловили й інші німецькі політики.

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Втім найбільший резонанс спричинила заява колишньої канцлерки Ангели Меркель, яка зовсім нечасто публічно коментує поточні події. Меркель, яка тривалий час була лідером ХДС і є старшим соратником для Мерца, теж публічно дорікнула кандидату в канцлери. Вона назвала "неправильною" відмову Мерца від його нещодавніх обіцянок не мати зв’язків з АдН і закликала "усі демократичні партії" працювати разом, або запобігати проявами екстремізму, як от нещодавня трагедія в Магдебургу, де радикал в’їхав машиною у натовп людей.

Вибори в Німеччині: останні новини

Як писав УНІАН, 23 лютого в Німеччині відбудуться дострокові парламентські вибори. Одним з лідерів електоральних рейтингів є блок консервативних партій ХДС і ХСС. Серед пунктів їхньої передвиборчої програми міститься обіцянка "працевлаштування українців і українок".

Також ми розповідали, що партія "Альтернатива для Німеччини" ухвалила рішення не включати до передвиборчої програми пункт про засудження Російської Федерації за агресивну війну проти України. Натомість партія бачить Україну в майбутньому "нейтральною державою поза НАТО і ЄС".

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