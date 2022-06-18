Політикиня зауважила, що перед вторгненням РФ в Україну "Північний потік-2" так і не запрацював, тому казати про те, що газ був зброєю Росії, недоречно.

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель не думає, що рішення про будівництво "Північного потоку-2" було хибним.

Про це Меркель заявила в інтерв'ю для RND.

"Я вірила у зміни не шляхом торгівлі, а у зв’язку з торгівлею із другою найбільшою ядерною державою світу. Тоді міркували так: якщо "Північний потік-2" запрацює, Путін не буде постачати газ через Україну або навіть нападе на неї", – сказала Меркель.

Але політикиня додала, що перед вторгненням РФ в Україну "Північний потік-2" так і не запрацював, тому казати про те, що газ був зброєю Росії, недоречно.

"У цьому сенсі газ не був зброєю", – підкреслила 67-річна Меркель.

Нагадаємо, що Ангела раніше озвучила несподівану причину російської агресії. Також екс-канцлерка допускає можливість бути посередником між РФ та Україною.

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