Експерти вже охрестили це "банкрутством політичних принципів" Європи.

Постачання російського газу в Німеччину через трубопровід "Північний потік" можуть відновитися. Ідею всерйоз почали обговорювати німецькі політики, пише BILD.

За інформацією видання, зараз обговорюється можливість передачі газопроводу під контроль США.

"У німецькій економіці і навіть у демократичних партіях, безумовно, є ті, хто все ще озирається на роки правління Меркель", - сказав у розмові з BILD експерт зі Східної Європи Ян Берендс.

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Так, депутат Бундестагу від партії ХДС, яка перемогла на виборах, Томас Барейс написав у соцмережах, що "після угоди газ може знову піти по "Північному потоку".

Віце-голова регіонального відділення ХДС у землі Північний Рейн-Вестфалія Ян Гаїніш в інтерв'ю Politico заявив, що після укладення миру між РФ і Україною потрібно буде обговорити відновлення поставок російського газу в Європу.

"З надійного джерела я знаю, що ХДС уже звертається до Росії, а саме, щоб знову постійно закуповувати російський газ, тим самим підриваючи те, що дуже важливе для ФРН, а саме - незалежність від Росії", - сказала в інтерв'ю WELT депутатка Бундестагу від ВДП Марі-Агнес Штрак-Ціммерман.

Утім, серед німецьких політиків дуже багато переконаних противників повернення на російську газову голку.

"Усі, хто хоче скасувати санкції, хто прагне знову відкрити "Північний потік" і повернути дешевий російський газ, не думають про злочини Росії, а лише сприяють зміцненню зв'язків із Москвою", - заявив в інтерв'ю BILD експерт ХДС із зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер.

Експерти побоюються, що Німеччина може впасти в ще більшу залежність від російського газу, ніж до 2022 року. Професор Симон Герардс з Інституту німецької економіки назвав ідею повернення російського газу "банкрутством політичних принципів" Європи.

США хочуть повернути Путіну газовий батіг

Як писав УНІАН, на початку березня західні ЗМІ написали, що адміністрація Трампа працює над планом перезапуску "Північного потоку-2". У Білому домі вважають, що трубопровід може стати черговою "картою" за столом мирних переговорів щодо України.

Після цього і представники уряду Олафа Шольца, що йде, і представники партії ХДС, яка перемогла на виборах, заявили про неприпустимість повернення російського газу на німецький ринок. Вони обіцяють не допустити нової угоди щодо "Північного потоку".

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