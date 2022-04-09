Раніше Столтенберг попереджав росіян про наслідки для РФ у разі атак на конвої зі зброєю від членів Альянсу.

Російський посол у США Анатолій Антонов пригрозив Америці прямим військовим протистоянням з РФ у разі подальшої підтримки українського уряду.

Про це він висловився в інтерв'ю виданню Newsweek.

Вашингтон і європейські союзники пообіцяли направити більше військової допомоги Україні, але, відповів Антонов, це "потенційно може призвести до прямого конфлікту між США і Росією".

"Попереджаємо, що такі дії небезпечні і провокаційні, оскільки спрямовані проти нашої держави. Вони можуть вивести США і РФ на шлях прямого військового протистояння. Будь-яка поставка озброєння і військової техніки з Заходу, здійснювана транспортними конвоями через територію України, є законною військовою метою для наших Збройних Сил", - заявив Антонов.

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков раніше заявив, що конвої зі зброєю НАТО для України "будуть законними цілями для російської армії".

Американський президент Джо Байден під час свого чергового виступу у Вашингтоні 11 березня заявив, що США не планують вступати у війну з Росією. Проте, наголосив Байден, НАТО "захищатиме кожен дюйм своєї території".

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг попередив росіян про атаку на конвої зі зброєю від членів Альянсу. Він зазначив, що у разі нападу ЗС РФ "спрацює стаття п’ята".

У розвідці США й справді побоюються, що Росія спробує заблокувати постачання українському війську зброї з ЄС та Сполучених Штатів за допомогою авіаударів чи артилерійських обстрілів.

Зброя, що надходить із Заходу, вивантажується в прикордонних країнах, таких як Польща, а потім відправляється по суші.

Вас також можуть зацікавити новини: