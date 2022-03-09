Столтенберг попередив Кремль, що напад на лінії поставок за межами України призведе до спрацювання ст. 5.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив Росію, що напад на лінії поставок країн-союзників, що підтримують Україну зброєю і боєприпасами, стане небезпечною ескалацією війни.

Цю заяву Столтенберг зробив в інтерв'ю CBC News. Він зазначив, що союзники допомагають Україні відстоювати своє право на самооборону, яке закріплене у статуті ООН.

"Росія є агресором, а Україна захищається. Якщо буде який-небудь напад на будь-яку країну НАТО, територію НАТО, це призведе до спрацювання ст. 5", - попередив Столтенберг.

"Я абсолютно переконаний, що президент Путін знає про це, і ми усуваємо всі підстави для прорахунків, нерозуміння нашого зобов'язання захищати кожен дюйм території НАТО", - пояснив генсек НАТО.

Видання зазначає, що деякі в розвідувальному співтоваристві США побоюються, що Москва може спробувати перекрити потік зброї, що йде в Україну, або за допомогою авіаударів, або за допомогою далекобійної артилерії. Зброя, що надходить із Заходу, вивантажується в прикордонних країнах, таких як Польща, а потім відправляється по суші.

Столтенберг сказав, що існує чітка відмінність між лініями поставок всередині України і тими, які працюють за її межами.

"В Україні йде війна, і, звичайно, лінії постачання всередині України можуть бути атаковані", — сказав він, додавши, що якщо такі поставки будуть атаковані за межами України, то "це було б нападом на НАТО".

Також Столтенберг сказав, що послання НАТО Росії полягає в тому, що "вони повинні покласти край війні, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну і що ми продовжуємо вводити безпрецедентні санкції".

Довідка УНІАН. Стаття 5 - це положення про самооборону в установчому договорі НАТО, в якому говориться, що напад на одного члена Альянсу є нападом на всі його 30 країн-членів.

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