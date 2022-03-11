Президент США наголосив, що прагне уникнути зіткнення Альянсу і РФ в Україні.

Президент США Джо Байден наголосив, що Організація Північноатлантичного договору (НАТО) не воюватиме з Росією в Україні, бо це буде Третя світова війна.

Про це президент США повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Я хочу чітко заявити: ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО з усією силою об'єднаного і пожвавленого НАТО. Але ми не будемо боротися у війні проти Росії в Україні. Пряме зіткнення між НАТО і Росією - це Третя світова війна. І це те, чого ми прагнемо уникнути", - заявив Байден.

Як повідомляв УНІАН, Україна закликає країни Заходу закрити небо над Україною, аби російські літаки і ракети не бомбардували українські міста.

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