Раніше Столтенберг попереджав росіян про наслідки для РФ у разі атак на конвої зі зброєю від членів Альянсу.

Конвої з військовою допомогою від країн НАТО для України стають законними цілями для Збройних сил Росії.

Про це в ефірі Першого каналу заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, цитує ТАСС.

"Ми попередили США, що оркестроване ними накачування України озброєнням з цілого ряду країн не просто небезпечний хід, а дія, яка перетворює відповідні конвої у законні цілі", - відповів він.

Американський президент Джо Байден під час свого чергового виступу у Вашингтоні 11 березня заявив, що США не планують вступати у війну з Росією. Проте, наголосив Байден, НАТО "захищатиме кожен дюйм своєї території".

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг попередив росіян про атаку на конвої зі зброєю від членів Альянсу. Він зазначив, що у разі нападу ЗС РФ "спрацює стаття п’ята".

У розвідці США й справді побоюються, що Росія спробує заблокувати постачання українському війську зброї з ЄС та Сполучених Штатів за допомогою авіаударів чи артилерійських обстрілів.

Зброя, що надходить із Заходу, вивантажується в прикордонних країнах, таких як Польща, а потім відправляється по суші.

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