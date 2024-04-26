Очільник МЗС Польщі наголосив, що Путіну варто боятися цього сценарію.

Володимир Путін повинен побоюватися війни з НАТО, оскільки вона неминуче закінчиться поразкою Росії. Про це під час виступу в Сеймі заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише Politico.

"Не ми, Захід, повинні боятися зіткнення з Путіним, а навпаки. Варто нагадати про це не для того, щоб посилити у росіян відчуття загрози, тому що НАТО – це оборонний Альянс, а щоб показати, що напад Росії на будь-кого з членів Альянсу закінчиться неминучою поразкою (Росії - УНІАН)" - сказав Сікорський.

У своєму зверненні, присвяченому зовнішній політиці країни, Сікорський сказав, що армія та економіка Росії бліднуть у порівнянні з західними союзниками.

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"Єдина надія Путіна - це відсутність у нас рішучості, - сказав він, підкресливши, що сукупні ресурси та можливості НАТО набагато більші, ніж у Росії.

Він також зазначив, що Польща залишається відданою допомозі Україні приєднатися до Європейського Союзу, попри побоювання щодо її членства.

"Війна" Росії проти НАТО - останні новини

Днями президент України Володимир Зеленський назвав наступну жертву Москви в разі початку війни Росії проти НАТО. За його словами, наступною ціллю Кремля можуть стати країни Балтії, бо Путін не повторить знову своєї помилки і цього разу виступити проти країн, де не буде великого протистояння.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав НАТО готуватися до російського вторгнення. Дипломат також розкритикував ЄС за "логіку запізнілих дій" та закликав прискорити надання допомоги Києву.

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