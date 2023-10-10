Натомість туди увійшли Албанія та Болгарія, з якими РФ боролася на місце в Раді.

У вівторок, 10 жовтня, Генеральна асамблея ООН не обрала Росію членом Ради Організації з прав людини.

Як повідомили у Twitter-акаунті Ради ООН з прав людини, серед 15 членів Ради ООН з прав людини на 2024-2026 роки, яких обрала Генасамблея, Російської Федерації немає.

Водночас у постійними членами Ради ООН з прав людини стали Албанія, Болгарія, Франція та Нідерланди. Саме з першими двома країнами Росія змагалась за два місця в Раді, зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи.

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Членство Росії в Раді ООН

7 квітня 2022 року Генасамблея ООН призупинила членство Росії у Раді з прав людини. 93 країни проголосували за припинення її членства. 24 проголосували проти, 58 утрималися.

27 вересня 2023 року стало відомо про те, що Росія хоче повернутися до Ради ООН з прав людини. Вона подала свою кандидатуру на вибори членів Ради з прав людини на термін 2024-2026 років, які мають відбутися 10 жовтня. Росія має намір боротися з Албанією і Болгарією за два місця в регіональній групі держав Східної Європи.

У МЗС прокоментували наміри Росії повернутися до Ради ООН з прав людини

В даний час в Раді представлені п'ять східноєвропейських держав – Чехія, Грузія, Литва, Чорногорія і Україна. Терміни повноважень Чехії та України закінчуються в грудні 2023 року. Є дві вакансії, але три кандидати — Албанія, Росія та Болгарія.

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