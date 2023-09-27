Москва назвала його ключовим органом в системі ООН.

Росія хоче повернутися до Ради ООН з прав людини, з якої її виключили минулої весни. Про це пише CNN.

Вона подала свою кандидатуру на вибори членів Ради з прав людини на термін 2024-2026 років, які мають відбутися 10 жовтня. Росія боротиметься з Албанією та Болгарією за два місця в регіональній групі держав Східної Європи.

У розпорядженні журналістів виявився документ, який росіяни розсилають членам ООН, щоб заручитися підтримкою. У ньому вони називають Раду з прав людини "ключовим органом в системі ООН" і кажуть, що "вважають важливим запобігти наростаючій тенденції перетворення Ради в інструмент, що обслуговує політичні волі однієї групи країн, караючи нелояльні уряди за незалежну внутрішню і зовнішню політику".

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"У разі обрання Російська Федерація зосередить свою увагу на цьому питанні. Ми будемо твердо відстоювати принципи співпраці і зміцнення конструктивного взаємоповажного діалогу в Раді з метою пошуку адекватних рішень з питань прав людини", - йдеться в документі.

Виключення Росії з Ради ООН з прав людини

Нагадаємо, 7 квітня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Генеральна Асамблея ООН призупинила членство Росії в Раді з прав людини.

За виключення РФ проголосували 93 країни, проти - 24, а 58 утрималися. 10 травня Чехію обрали членом Ради ООН з прав людини замість Росії.

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