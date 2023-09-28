У такий спосіб РФ намагається довести, що вона може продовжувати безкарно грубо порушувати права людини, наголосив речник міністерства.

Російська Федерація намагається повернутися до складу Ради Організації Обʼєднаних Націй з прав людини. Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко наголосив, що РФ не має отримати такого права, поки не відповість за скоєні злочини.

Як зазначив Ніколенко у Facebook, минулоріч агресорку було позбавлено прав члена у відповідь на повномасштабне вторгнення до України. Своїми намаганнями повернутися до складу Ради ООН з прав людини Росія намагається довести, що вона може продовжувати безкарно грубо порушувати права людини, скоювати воєнні злочини та злочини проти людяності, додав речник МЗС.

"Позиція України чітка: Росія не має отримати права повернутися до одного із ключових органів ООН, допоки вона не понесе відповідальність за всі злочини. Місце російських воєнних злочинців на лавах трибуналу, а не в Раді ООН з прав людини", – наголосив Ніколенко.

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Росія намагається повернутися до Ради ООН з прав людини

У квітні 2022 року Генасамблея ООН офіційно призупинила членство Росії в Раді ООН з прав людини через повномасштабне вторгнення в Україну. Тоді за це рішення проголосували 93 країни, голоси проти віддали 24 члени, ще 58 утрималися.

Днями стало відомо про наміри Росії повернутися до складу Ради ООН з прав людини. Для того, щоб отримати таку можливість агресорка намагається домогтися підтримки інших країн. Малим країнам в обмін на голос Кремль пропонує зброю та зерно.

На такі плани країни-окупанта вже відреагували у Штатах. Спікер Державного департаменту США Меттью Міллер наголосив, що присутність Росії в Раді ООН з прав людини суперечить її діям в Україні.

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