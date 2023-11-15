Російську Федерацію вперше в історії виключили з Виконавчої ради Агентства ООН із питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО).
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х. Він наголосив, що "епоха російського впливу закінчилася".
"Уперше в історії Росія була виключена з Виконавчої ради ЮНЕСКО. Епоха російського впливу закінчилася, і це правильно: російським терористам не місце на чолі значущих міжнародних організацій. Міжнародна роль Росії лише слабшатиме", – написав глава держави.
Раніше Україна неодноразово зверталася до ЮНЕСКО із закликом виключити РФ зі складу Виконавчої ради. Двічі про це просила Верховна Рада – у травні 2022 та липні 2023 року – зазначаючи, що російські окупанти руйнують обʼєкти культурної спадщини в Україні.
Росія в міжнародних організаціях
10 листопада повідомлялося, що представника Росії вперше в історії не обрали до складу Міжнародного суду ООН. Водночас за підсумками виборів до складу суду пройшли представники Австралії, Мексики, ПАР, Румунії та США.
Крім того, Україна виступає за виключення Росії з Ради безпеки ООН. У грудні 2022 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Росія – це узурпатор місця Радянського Союзу в Раді безпеки ООН. Він зауважив, що той факт, що РФ зайняла крісло СРСР, є грубим порушення пункту 2 Статті 4 Статуту ООН, який чітко визначає єдину легітимну процедуру набуття членства в Організації.
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