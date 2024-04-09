Глава МЗС звинуватив Москву у брехні.

Розмови з російськими офіційними особами більше не в інтересах Франції. Про це заявив міністр закордонних справ країни Стефан Сежурне.

"Сьогодні не в наших інтересах говорити з російськими офіційними особами, тому що комюніке, які виходять, і повідомлення, які робляться, - брехня", - цитує міністра Le Monde.

Він зазначив, що відновити діалог можна буде лише після повернення довіри. "І, перш за все, потрібно буде побачити розвиток подій на військовому фронті в Україні. Поки що цього немає", - додав Сежурне.

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Розмова мінстрів оборони РФ і Франції: що відомо

3 квітня стало відомо, що Себастьян Лекорню провів першу з жовтня 2022 року телефонну розмову із Сергієм Шойгу. У Парижі заявили, що вони обговорювали теракт у Москві. Також міністр засудив вторгнення РФ в Україну і сказав, що Франція продовжить підтримувати українців.

Тим часом Москва заявила, що в цій розмові міністри відзначили "готовність до діалогу щодо України". За даними Reuters, це неправда - Франція не виявляла жодної готовності до діалогу щодо України.

Президент Еммануель Макрон сказав, що дзвінок відбувся через готовність Парижа поділитися "корисною інформацією" про теракт у Москві.

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