Влада Франції спростувала заяви РФ про те, що вона висловила готовність вести діалог щодо України або обговорити можливі мирні переговори.
Як пише Reuters, міністерство оборони РФ заявило: "Готовність до діалогу щодо України була відзначена" в телефонній розмові між французьким міністром оборони Себастьяном Лекорню і його російським колегою Сергієм Шойгу.
У цій заяві йдеться про те, що стартом для нових перемовин можуть стати перемовини 2022 року між російською та українською сторонами, які відбувалися в Стамбулі й закінчилися нічим.
"Це неправда. Ми жодного разу не виявили жодної готовності до діалогу щодо України, переговорів або чогось такого", - заявило джерело у французькому уряді.
У французькій версії телефонної розмови, першої з жовтня 2022 року та ініційованої Парижем, зазначено, що обговорення було зосереджене на зростаючій загрозі тероризму після нападу ІДІЛу на концертний зал у Москві.
У російській заяві також ідеться про те, що ідея проведення зустрічі у Швейцарії щодо досягнення миру в Україні була б "безглуздою" без участі РФ.
Нагадаємо, українська влада запропонувала провести "світовий саміт", але заявила, що Росії на ньому бути не повинно.
Відносини Парижа і Москви
Відносини Франції та РФ помітно зіпсувалися останнім часом через те, що Париж збільшив підтримку України, включно з підписанням двосторонньої угоди про безпеку та обіцянку відправити більше крилатих ракет великої дальності.
Також президент країни Еммануель Макрон зайняв більш жорстку позицію щодо РФ, заявивши, що Кремль має бути переможений, і не виключив відправлення військових з європейських країн в Україну. При цьому він дав зрозуміти, що Франція не буде загострювати військові дії проти РФ.
У відповідь на це в міноборони РФ пригрозили, що будь-яка "практична реалізація" пропозиції Макрона про відправлення військ в Україну "створить проблеми для Франції".