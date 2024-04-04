Французька влада зазначила, що про переговори щодо України взагалі не йшлося.

Влада Франції спростувала заяви РФ про те, що вона висловила готовність вести діалог щодо України або обговорити можливі мирні переговори.

Як пише Reuters, міністерство оборони РФ заявило: "Готовність до діалогу щодо України була відзначена" в телефонній розмові між французьким міністром оборони Себастьяном Лекорню і його російським колегою Сергієм Шойгу.

У цій заяві йдеться про те, що стартом для нових перемовин можуть стати перемовини 2022 року між російською та українською сторонами, які відбувалися в Стамбулі й закінчилися нічим.

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"Це неправда. Ми жодного разу не виявили жодної готовності до діалогу щодо України, переговорів або чогось такого", - заявило джерело у французькому уряді.

У французькій версії телефонної розмови, першої з жовтня 2022 року та ініційованої Парижем, зазначено, що обговорення було зосереджене на зростаючій загрозі тероризму після нападу ІДІЛу на концертний зал у Москві.

У російській заяві також ідеться про те, що ідея проведення зустрічі у Швейцарії щодо досягнення миру в Україні була б "безглуздою" без участі РФ.

Нагадаємо, українська влада запропонувала провести "світовий саміт", але заявила, що Росії на ньому бути не повинно.

Відносини Парижа і Москви

Відносини Франції та РФ помітно зіпсувалися останнім часом через те, що Париж збільшив підтримку України, включно з підписанням двосторонньої угоди про безпеку та обіцянку відправити більше крилатих ракет великої дальності.

Також президент країни Еммануель Макрон зайняв більш жорстку позицію щодо РФ, заявивши, що Кремль має бути переможений, і не виключив відправлення військових з європейських країн в Україну. При цьому він дав зрозуміти, що Франція не буде загострювати військові дії проти РФ.

У відповідь на це в міноборони РФ пригрозили, що будь-яка "практична реалізація" пропозиції Макрона про відправлення військ в Україну "створить проблеми для Франції".

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