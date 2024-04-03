Глави оборонних відомств провели першу розмову за півтора року.

Міністри оборони Франції та Росії провели телефонну розмову вперше з жовтня 2022 року. Про це повідомляється на сайті Міноборони Франції.

Зазначається, що під час розмови Себастьян Лекорню засудив нещодавній теракт у підмосковному "Крокус Сіті Хол", "який скоїли ісламські бойовики".

"Міністр нагадав про наше рішуче засудження та солідарність Франції з жертвами та їхніми родинами. Він підтвердив, що у Франції немає інформації, щоб встановити зв'язок між цією атакою та Україною", - йдеться у повідомленні.

Водночас Лекорню під час розмови з російським колегою висловився з приводу війни в Україні.

"Міністр також беззастережно засудив загарбницьку війну, яку Росія розв'язала в Україні, і нагадав, що Франція продовжуватиме підтримувати Україну настільки довго та настільки інтенсивно, наскільки це необхідно, у її боротьбі за свободу та мир, суверенітет, щоб принести мир і безпеку на європейський континент", - зазначається у повідомленні.

Відносини Франції та РФ - останні заяви

В Росії заявляють про відправку 1500 французьких солдатів в Україну. За словами спікера Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марії Захарової, "у квітні група буде приведена у стан повної бойової готовності для оперативного броска на український театр воєнних дій".

При цьому дипломат звинуватила Францію у "таємному" вивезенні з України культурних цінностей.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон підтвердив свої плани розмістити західні війська в Україні. Він підкреслив, що його країна може розмістити свої війська в Україні, "щоб протистояти російським силам".

Вас також можуть зацікавити новини: