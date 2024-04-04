Він не має сумнівів, що це можливо.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Росія буде "зловмисно націлена" на цьогорічні Олімпійські ігри у Парижі.

Так він відповів на запитання журналіста про те, чи вважає він, що Росія намагатиметься атакувати Олімпіаду. "Я не маю жодних сумнівів, в тому числі з точки зору інформації", - цитує французького лідера агентство Reuters.

Журналісти зазначають, що ця заява є найбільш відвертим на сьогодні визнанням іноземних загроз безпеці або безперешкодному проведенню Олімпійських ігор.

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Олімпіада у Парижі: останні новини

Як відомо, Олімпійські ігри цього року стартують 26 липня. Міжнародний олімпійський комітет раніше дозволив російським атлетам виступати на змаганнях під білим прапором.

Водночас мер Парижа Анн Ідальго заявила, що російським та білоруським атлетам не будуть раді у столиці, тоді як українських прийматимуть як героїв.

Нагадаємо, що після масштабного теракту у Москві, Франція підняла рівень системи оповіщення національної безпеки до позначки "екстрена атака".

Також днями міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурн оголосив, що країна запропонує санкції на рівні Євросоюзу проти тих, хто стоїть за поширенням дезінформації. Мова йшла про зростаючі російські зусилля з дестабілізації блоку.

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