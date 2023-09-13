Штати уважно спостерігають за тим, що відбувається межу Росією і Північною Кореєю.

У Білому домі відреагували на зустріч россійського диктатора Володимира Путіна з лідером КНДР Кім Чен Ином. Сполучені Штати закликали Північну Корею не підтримувати російську війну проти України.

Таку заяву зробив координатор стратегічної комунікації Ради з національної безпеки США Джон Кірбі. "Ми дуже уважно спостерігаємо. Ми закликаємо Північну Корею не підтримувати війну Росії в Україні. Жодна нація на планеті, ніхто не повинен допомагати Путіну вбивати невинних українців", – сказав він на брифінг у середу, 13 вересня.

Представник Білого дому зазначив, що якщо Північна Корея вирішить допомагати Росії будь-якою зброєю, "ми вживемо заходів і розберемося з цим відповідно".

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"Як сказав Джейк Салліван минулого тижня, Північна Корея зіткнеться з наслідками – як з боку США, так і з боку міжнародного співтовариства. З того, що ми знаємо – Путін напевно проситиме артилерію. На Донбасі та півдні України сторони обстрілюють одна одну, що дуже залежить від артилерії. Тож, імовірно, це як мінімум один тип боєприпасів, які Путін шукає. Можливо, мова йшла і про інші типи амуніції, але у нас поки немає ясної картини", – наголосив Кірбі.

Водночас, відповідаючи на питання про те, яку мету переслідує адміністрація – перемогти Росію або знайти врегулювання шляхом переговорів – він зазначив, що Штати "дуже послідовні".

"Ми хочемо, щоб Україна досягла успіху на полі бою. Ми хочемо, щоб вона повернула всю свою територію. Ми хочемо, щоб поважався її суверенітет. Ми хочемо, щоб російські війська не перебували на її території. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. І, очевидно, вона може закінчитися сьогодні якщо Путін вчинить правильно і просто забереться до біса. Але цього явно не відбудеться прямо зараз, тому ми збираємося продовжувати надавати Україні спроможності, необхідні для досягнення успіху", – резюмував Кірбі.

Зближення Росії та Північної Кореї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до Росії на своєму бронепоїзді. 13 вересня він зустрівся в президентом РФ Володимиром Путіним на російському космодромі "Східний".

За цією зустріччю пильно стежать як в Україні, так і на Заході, оскільки існує ймовірність, що Путін випрошуватиме у лідера КНДР зброю для продовження війни проти України.

При цьому начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що КНДР вже півтора місяці постачає Росії озброєння. За його словами, РФ отримала від Північної Кореї снаряди 122 мм і 152 мм, а також ракети для РСЗВ "Град".

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