Цю заяву шеф ГУР зробив на тлі переговорів між диктаторами, що відбулися у Росії сьогодні.

Російська Федерація вже отримує від Північної Кореї снаряди 122 мм та 152 мм, а також ракети до "Градів".

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у коментарі NV. За його даними, постачання цих боєприпасів відбуваються вже понад місяць.

"КНДР вже півтора місяця постачає РФ озброєння", - запевнив Буданов.

Цю заяву шеф української воєнної розвідки зробив на тлі візиту північнокорейського диктатора Кім Чен Ин в РФ та його зустрічі з Путіним. За даними західних ЗМІ, під час цього рандеву Москва хоче домовитись із Пхеньяном про постачання останнім боєприпасів в обмін на технології та нафту.

Зустріч диктаторів: про що домовлялися Кім та Путін

13 вересня російський диктатор Володимир Путін зустрівся зі своїм колегою з КНДР Кім Чен Ином на космодромі "Східний" в Росії.

Путін заявив, що лідер КНДР "проявляє великий інтерес до ракетної техніки" і сказав, що Росія буде допомагати КНДР будувати супутники. Кім Чен Ин повідомив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що "КНДР завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії".

Путін нагадав, що відносини РФ та КНДР "були закладені ще в ході боротьби Кореї за свободу в 1945 році, коли радянські та корейські солдати пліч-о-пліч громили японських мілітаристів".

Лідер КНДР також додав, що його країна "хоче й надалі розвивати відносини" та завжди підтримує всі рішення Путіна та російського уряду.

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