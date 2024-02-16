Франція має намір допомогти Україні у створенні армії, яка повністю відновить територіальну цілісність у кордонах 1991 року.

Текст Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Францією, яку підписали у Парижі 16 лютого президенти Володимир Зеленський та Еммануель Макрон, оприлюднено для широкого загалу на сайті президента України.

Довгострокові зобов'язання Франції

Зокрема, Україна та Франція спільно "підтверджують свою підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів з 1991 року". Обидві країни бажають підтвердити суверенне право кожної держави вільно обирати свої заходи безпеки.

В угоді наголошується, що безпека України є невід’ємною частиною євроатлантичної та світової безпеки.

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У цьому зв'язку, Франція підтверджує, що майбутній вступ України до НАТО зробив би корисний внесок у мир і стабільність у Європі. Україна та Франція координуватимуть та посилюватимуть спільні зусилля для підтримки вступу України до НАТО.

При цьому, документ визначає три основні складові довгострокових безпекових зобов’язань, взятих Францією щодо України:

надання всебічної допомоги Україні для захисту та відновлення її територіальної цілісності в її міжнародно визнаних кордонах, а також економічного відновлення та відбудови;

запобігання, активне стримування та заходи, які мають бути вжиті, стосовно будь-якої нової агресії з боку РФ;

підтримка інтеграції України до європейських та євроатлантичних інституцій, зокрема шляхом підтримки вступу України до ЄС та оперативної сумісності з НАТО.

Також відбуватиметься співпраця, аби "дати можливість Україні виявляти, стримувати і перешкоджати будь-якій кіберагресії, кібершпигунству, зокрема шляхом посилення кіберстійкості та захисту критичної інфраструктури від кібератак".

Крім того, Франція сприятиме розвитку спроможностей захисту критичної інфраструктури України, у тому числі військовими засобами, надаючи пріоритет, але не обмежуючись сучасними засобами протиповітряної оборони.

В угоді сказано, що Україна та Франція продовжуватимуть і прагнутимуть поглиблювати свою співпрацю у сфері розвідки та контррозвідки.

"Учасники вживатимуть заходів для протидії діяльності небезпечної організованої злочинності, насамперед протидіятимуть особами і групам осіб, які намагаються проникнути в українське суспільство, мають злочинний вплив в окремих регіонах, у тому числі на тимчасово окупованих територіях, та які активно використовуються як інструмент гібридної війни для перешкоджання процесам відновлення і досягнення миру в Україні", - відзначається в угоді.

Військова підтримка і дії в разі нового нападу РФ на Україну

Водночас, у разі майбутнього російського збройного нападу на Україну, обидві країни протягом 24 годин проведуть консультації для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії.

"За таких обставин та відповідно до своїх юридичних і конституційних зобов’язань, Французький учасник надасть Україні швидку та тривалу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку в усіх сферах відповідно до потреб та економічну допомогу; він накладатиме на Росію витрати, зокрема економічні, і консультуватиметься з Україною щодо її потреб у здійсненні її права на самооборону, закріпленого в статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй", - наголошується в угоді.

До того ж, Україна та Франція "працюватимуть разом та з іншими партнерами України над тим, щоб забезпечити здатність українських Сил безпеки та оборони повністю відновити територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів з 1991 року, а також підвищити стійкість України таким чином, щоб вона була достатньою для стримування та оборони від майбутніх нападів".

Обидві країни "працюватимуть разом над створенням стійких сил, здатних захищати Україну сьогодні і стримувати російську агресію в майбутньому, шляхом послідовного надання допомоги у сфері безпеки та сучасного військового обладнання в сухопутній, повітряній, морській, космічній та кіберсферах, надаючи пріоритет, але не обмежуючись, протиповітряній обороні, артилерії, далекобійним засобам ураження, бронетехніці, спроможностям Повітряних сил та іншим критично важливим спроможностям".

Франція допомагатиме Україні розвивати всебічний військовий потенціал у різних сферах, які не є вичерпними.

Зокрема, по-перше, йдеться про військову техніку, у тому числі шляхом промислового співробітництва, насамперед у сферах артилерії та протиповітряної оборони, а також у сферах бронетехніки, морської безпеки, військово-медичного забезпечення, інформаційних технологій та розмінування.

По-друге, це навчальна підготовка українських сил безпеки та оборони як на національному рівні, так і у європейських рамках, включаючи програму підготовки інструкторів, спеціалізовану підготовку в таких сферах, як артилерія, протиповітряна оборона, бронетехніка, повітряні сили й морська безпека, нові технології та розмінування.

По-третє, структурна підтримка реформування оборонного сектору.

При цьому, Франція сприятиме розвитку оборонно-промислової бази України, зокрема шляхом залучення французьких інвестицій, локалізації виробництва на території України та спільного виробництва для виготовлення пріоритетних видів озброєння і боєприпасів. Учасники сприятимуть створенню спільних підприємств, зокрема з обслуговування й ремонту озброєння та військової техніки.

Ще відбуватиметься обмін інформацією про оборонні дослідження та розробки один одного з метою реалізації спільних проєктів та програм, спрямованих на розробку нових озброєнь і техніки.

Франція підтримуватиме зусилля України щодо інтеграції її оборонної промисловості в систему безпеки і оборони НАТО та ЄС.

Відповідальність Росії

Також, в угоді сказано, що РФ має заплатити за довгострокову відбудову України.

"Згідно з французькою правовою системою, суверенні російські активи, що перебувають під юрисдикцією Франції, залишаються замороженими, допоки Російська Федерація не заплатить за збитки, яких вона завдала Україні", - наголошується в угоді.

Франція у співпраці зі своїми партнерами продовжуватиме вивчати всі правові шляхи, що є сумісними з відповідними договірними зобов’язаннями та відповідають європейському й міжнародному праву, за допомогою яких російські активи могли б бути використані для підтримки України.

Крім того, Франція залишатиметься рішуче налаштованою застосовувати у європейському контексті суворі санкції проти секторів російської економіки, а також проти тих, хто на території РФ та за її межами підтримує війну або отримує вигоду від неї, або хто допомагає обійти санкції в третіх країнах.

"Учасники підтверджують, що не повинно бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства і що Російська Федерація повинна нести юридичну відповідальність за них, включаючи відшкодування будь-якої шкоди, завданої такими діяннями, що також допоможе стримати майбутні напади та підтримати стійкість України", - сказано в угоді.

Зокрема, учасники прагнутимуть притягнути до відповідальності осіб, відповідальних за воєнні злочини та інші міжнародні злочини, скоєні в Україні або проти неї в контексті агресивної війни Росії.

Ця Угода є чинною протягом десяти років з дати її підписання.

"У випадку, якщо Україна стане членом НАТО до закінчення строку дії цієї Угоди, Учасники ухвалять рішення щодо її подальшого статусу", - сказано у документі.

Безпекові угоди України з країнами-партнерами

Як писав УНІАН, раніше Україна уклала безпекові угоди вже з двома європейськими країнами. Перший такий документ був підписаний із Великобританією ще у січні. Тоді ж посол США в Україні Бріджит Брінк розповіла, що зараз тривають перемовини про підписання аналогічної угоди між Києвом і Вашингтоном.

Сьогодні ж вдень Володимир Зеленський підписав безпекову угоду з Німеччиною. Змістовно усі три угоди - з британцями, німцями і французами - дуже схожі.

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