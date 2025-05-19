У Кремлі назвали важливою майбутню телефонну розмову Володимира Путіна і Дональда Трампа на тлі переговорів, що відбулися в Стамбулі, і повідомили точний час зідзвону двох лідерів.
Як заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, Путін зідзвониться з Трампом в понеділок о 17:00.
Він також додав, що можлива зустріч Путіна і Трампа залежить від їхніх особистих домовленостей, підкресливши, що вона має бути добре підготовлена. Пєсков також додав, що можливий візит спецпосланця Трампа Віткоффа в Росію може бути узгоджено "миттєво" в разі потреби.
Він також прокоментував війну в Україні, заявивши, що Росія "досягне цілей, але краще домогтися їх політико-дипломатичними засобами".
Розмова Трампа і Путіна - що відомо
президент США Дональд Трамп оголосив, що 19 травня він зателефонує російському диктатору Володимиру Путіну і президенту України Володимиру Зеленському. Він поділився, що темами розмови з главою Кремля будуть припинення війни та торгівля.
Раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф зробив заяву з приводу майбутньої телефонної розмови глави Білого дому з російським диктатором Володимиром Путіним. Він вважає, що діалог буде дуже успішним.
При цьому Bloomberg пише, що Путін упевнений, що його війська зможуть прорвати оборону України до кінця року і взяти під повний контроль чотири регіони, на які він претендує. Це означає, що російський диктатор навряд чи запропонує Дональду Трампу якісь значущі поступки під час телефонної розмови.