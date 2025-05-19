Пєсков заявив, що зустріч Путіна і Трампа залежить від їхніх особистих домовленостей.

У Кремлі назвали важливою майбутню телефонну розмову Володимира Путіна і Дональда Трампа на тлі переговорів, що відбулися в Стамбулі, і повідомили точний час зідзвону двох лідерів.

Як заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, Путін зідзвониться з Трампом в понеділок о 17:00.

Він також додав, що можлива зустріч Путіна і Трампа залежить від їхніх особистих домовленостей, підкресливши, що вона має бути добре підготовлена. Пєсков також додав, що можливий візит спецпосланця Трампа Віткоффа в Росію може бути узгоджено "миттєво" в разі потреби.

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Він також прокоментував війну в Україні, заявивши, що Росія "досягне цілей, але краще домогтися їх політико-дипломатичними засобами".

Розмова Трампа і Путіна - що відомо

президент США Дональд Трамп оголосив, що 19 травня він зателефонує російському диктатору Володимиру Путіну і президенту України Володимиру Зеленському. Він поділився, що темами розмови з главою Кремля будуть припинення війни та торгівля.

Раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф зробив заяву з приводу майбутньої телефонної розмови глави Білого дому з російським диктатором Володимиром Путіним. Він вважає, що діалог буде дуже успішним.

При цьому Bloomberg пише, що Путін упевнений, що його війська зможуть прорвати оборону України до кінця року і взяти під повний контроль чотири регіони, на які він претендує. Це означає, що російський диктатор навряд чи запропонує Дональду Трампу якісь значущі поступки під час телефонної розмови.

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