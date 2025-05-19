Рій ударних дронів, які Росія запустила по Україні перед дзвінком, мав на меті перевірити поведінку Трампа.

Напередодні телефонної розмови з Дональдом Трампом, правитель Росії Володимир Путін випробував рішучість США щодо встановлення миру в Україні, влаштувавши наймасованіший наліт дронів з початку повномасштабного вторгнення, пише The Times.

"Путін випробував рішучість президента Трампа припинити війну в Україні напередодні переговорів між ними, оскільки Кремль запустив найбільшу хвилю ударних дронів з початку конфлікту", - пише видання.

Очікується, що у понеділок Трамп вимагатиме припинення вогню та попередить про можливі наслідки затягування миру. На тлі напруги з Кремлем, він також проведе розмови з Володимиром Зеленським і лідерами ЄС.

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Зазначається, що Трамп наполягатиме на припиненні бойових дій, попереджаючи, що Вашингтон не потерпить подальшого балансування сил з боку Росії.

Паралельно європейські лідери, включно з Макроном, тиснуть на Путіна. Французький лідер заявив, що Путін повинен показати прагнення до миру, погодившись на 30-денне безумовне припинення вогню.

Попри це, Кремль демонструє готовність до продовження бойових дій.

"У нас достатньо сил і ресурсів, щоб довести те, що було розпочато у 2022 році, до логічного завершення, з результатом, необхідним для Росії", – заявив Путін.

За даними українських Повітряних сил, Росія випустила по Україні 273 дрони за добу. У Київській області загинула 28-річна жінка.

"Це був найбільший окремий шквал дронів з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року", - констатували у Повітряних силах.

Американські дипломати, включно зі Стівом Віткоффом, висловили впевненість у дієвості підходу Трампа:

"Президент сповнений рішучості щось тут зробити… Якщо він не може цього зробити, то ніхто не зможе".

Додаткову напругу внесла суперечка між Макроном та прем’єркою Італії Джорджією Мелоні. Вона не відвідала мирні переговори, скликані Макроном, і звинуватила його у розколі західної єдності.

"У такий делікатний час важливо відкласти будь-які особисті розбіжності, які можуть підірвати цю єдність", – заявила Мелоні.

Макрон відповів жорстко:

"Ми говорили не про відправку військ, а про припинення вогню в Україні. Давайте уникати поширення неправдивої інформації: з російського боку її вже достатньо".

Розмова Трампа і Путіна - важливі новини

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп оголосив, що 19 травня він зателефонує російському диктатору Володимиру Путіну і президенту України Володимиру Зеленському. Він поділився, що темами розмови з главою Кремля будуть припинення війни і торгівля.

Раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф зробив заяву з приводу майбутньої телефонної розмови глави Білого дому з російським диктатором Володимиром Путіним. Він вважає, що діалог буде дуже успішним.

Натомість в ніч на 18 травня Росія здійснила одну з найбільших з початку повномасштабного вторгнення атак безпілотниками, запустивши 273 дронів.

Згідно з повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, на Київщині загинула щонайменше одна жінка, ще кілька людей отримали поранення. Також було пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

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