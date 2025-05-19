Європейські лідери стурбовані, що Дональд Трамп може спробувати домогтися врегулювання, незважаючи на відмову Росії піти на суттєві поступки.

Російський лідер Володимир Путін упевнений, що його війська зможуть прорвати оборону України до кінця року і взяти під повний контроль чотири регіони, на які він претендує, пише Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Це означає, що Путін навряд чи запропонує Дональду Трампу якісь значущі поступки під час телефонної розмови двох лідерів, і європейські чиновники стурбовані тим, що Трамп може спробувати домогтися врегулювання незалежно від цього, пише видання.

Як пише Bloomberg, зростає відчуття, що зусилля США з нав'язування припинення вогню досягли кульмінації, і чиновники в Європі не впевнені, чи буде Трамп посилювати тиск на Росію або просто "перейде до наступного виклику, якщо вони зазнають невдачі".

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"Незважаючи на всі розмови про припинення бойових дій, Путін готовий до затяжної війни, якщо це знадобиться для досягнення його цілей, і, за словами двох інших людей, близьких до Кремля, він оптимістично ставиться до перспективи подальших санкцій з боку США", - ідеться в статті.

Як зазначає Сергій Марков, політичний консультант, який має тісні зв'язки з Кремлем, Трамп хоче, щоб Путін погодився на перемир'я, але сам Путін цього категорично не хоче.

"Але Путін не зацікавлений у зриві переговорів. Він намагається маневрувати, щоб ці переговори тривали паралельно з військовим наступом", - додає він.

За словами одного з високопоставлених європейських чиновників, у п'ятницю канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Еммануель Макрон із Франції та Кейр Стармер із Великої Британії під час телефонної розмови спробували дати зрозуміти Трампу, що Путін нав'язує йому свою позицію. Вони сподіваються, що Трамп зрозуміє, що він ризикує виглядати переможеним, якщо буде змушений укласти погану угоду щодо України, додав чиновник.

"Президент України Володимир Зеленський також був присутній на п'ятничній розмові, але, за словами чиновника, він виглядав пригніченим і змученим подіями тижня. Зеленський і його європейські союзники вважали, що мають обіцянку Трампа запровадити нові санкції проти Кремля, якщо Путін відмовиться дотримуватися режиму припинення вогню з минулого понеділка, але цього так і не сталося".

Упевненість Путіна розходиться з оцінками Заходу

На думку європейських чиновників, Росія, яка зазнала величезних втрат за більш ніж три роки бойових дій, не володіє достатнім потенціалом для досягнення поставлених Путіним цілей.

За словами людини, близької до Міністерства оборони в Москві, цей скептицизм поділяють і багато російських військових, які воюють в Україні. Зокрема, за його словами, безпілотні сили України зробили для Росії дорогими і неефективними великомасштабні наступальні операції.

Ризик для Путіна полягає в тому, що він перестарається і спонукає Трампа виконати свою погрозу про введення додаткових санкцій, зазначає Bloomberg.

Американські чиновники повідомили європейським колегам, що Трамп розглядає можливість дозволити законопроєкт про санкції, підготовлений сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, якщо Росія не зрушить з місця, і він може сказати Путіну, що не може цьому завадити, зазначають європейські чиновники, знайомі з цим питанням.