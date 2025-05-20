Він не припиняє вірити в бажання Путіна закінчити війну.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не запроваджуватиме санкції проти Росії, оскільки існує шанс на прогрес в переговорах.

"Тому що я думаю, що є шанс щось зробити. І якщо ви це зробите (запровадите санкції проти Росії, - ред.), ви також можете зробити набагато гірше. Але може настати час, коли це станеться", - цитує Трампа CNN.

Під час виступу у Овальному кабінеті політик також сказав журналістам, що у телефонній розмові спитав у кремлівського правителя Путіна, коли той планує припинити кровопролиття в Україні:

Відео дня

"Я сказав: "Коли ми закінчимо це кровопролиття, цю криваву баню?". Це кривава баня, і я вірю, що він хоче її припинити".

За словами Трампа, якби він вважав, що не може допомогти, то відійшов би від переговорів. "Кажу вам, задіяні великі его, але я думаю, що щось станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю, а їм доведеться продовжувати", - додав він.

Погрози запровадити нові санкції проти РФ

За даними західних ЗМІ, відмова Трампа запровадити нові санкції проти Росії після телефонної розмови з Путіним викликала розчарування серед союзників США в Європі.

Особливо з огляду на те, що саме Трамп ще зовсім недавно обіцяв вжити жорстких заходів проти Москви у разі, якщо та не піде на мир.

На початку травня американський президент публічно пригрозив Кремлю безпрецедентними економічними наслідками, якщо той не припинить вогонь в Україні й не погодиться на участь у мирному врегулюванні.

Проте вже 19 травня, після двогодинної розмови з Путіним, риторика знову змінилася. Трамп назвав бесіду "відмінною" й оголосив про старт негайних переговорів" у Стамбулі - ініціативи, запропонованої саме Кремлем. Ніяких нових санкцій не пролунало, а згадки про тиск були повністю відсутні.

Вас також можуть зацікавити новини: