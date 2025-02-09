Волтц зазначив, що Трамп готовий обкласти Росію санкціями і високими тарифами.

Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього відбулася телефонна розмова з російським диктатором Володимиром Путіним. Проте в Білому домі не підтвердили, але й не спростували цю інформацію.

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц в інтерв'ю NBC News зазначив, що "зараз відбувається багато делікатних розмов".

"Я не буду випереджати президента", - відповів він у відповідь на запитання про те, чи відбулася телефонна розмова між Трампом і Путіним.

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Волтц додав, що Трамп готовий обкласти Росію санкціями і високими тарифами, щоб якомога швидше досягти миру в Україні. За його словами, в економіки РФ зараз великі проблеми.

Також в інтерв'ю радник президента США з нацбезпеки поділився, що цього тижня віцепрезидент Джей Ді Венс і спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлогг обговорять із європейськими партнерами шляхи завершення війни в Україні.

"Нам потрібні всі сторони конфлікту за столом переговорів, щоб завершити війну", - наголосив Волтц.

Діалог Трампа і Путіна - важливі новини

Раніше голова комітету Державної думи Російської Федерації з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що Кремль готує зустріч російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом. У Держдумі кажуть, що політики можуть зустрітися вже в лютому або березні.

Крім того, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков говорив, що не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію про телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним.

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