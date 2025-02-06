У Держдумі кажуть, що політики можуть зустрітися вже у лютому чи березні.

У Росії заявили, що зустріч кремлівського правителя Путіна та президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа має відбутися вже "скоро".

Очільник комітету Державної думи Російської Федерації з міжнародних справ Леонід Слуцький сказав журналістам, що підготовка до зустрічі перебуває на "просунутій" стадії. За його словами, ймовірність контактів політиків "стовідсоткова":

"Найближчим часом, гадаю, у нас буде з вами конкретна інформація про зустріч, і висловлю сподівання на те, що ця зустріч буде з конструктивними наслідками для найактуальніших питань сьогоднішньої світової політики. Це Україна, Близький Схід і загалом питання світової політики і міжнародних відносин у найближчому майбутньому".

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, новий президент Сполучених Штатів Америки ще до перемоги на виборах обіцяв посадити лідерів РФ та України за стіл переговорів. За його словами, переговори про зустрічі зі сторонами вже ведуться.

Відео дня

За даними західних журналістів, Москва розглядає Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати як майданчики для зустрічі Путіна й Трампа.

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