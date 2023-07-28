Індія і Бразилія не в захваті від пропозицій Китаю і поки чинять опір.

Індія і Бразилія виступили проти пропозиції Китаю розширити групу БРІКС за рахунок включення до її складу інших країн, що розвиваються. Так Пекін хоче посилити свій політичний вплив у протистоянні зі США, заявили обізнані джерела виданню Bloomberg.

Відзначається, що в межах майбутнього саміту БРІКС країни-учасники планують обговорити питання розширення групи за рахунок Індонезії і Саудівської Аравії. Саме Китай наполягає на включенні нових країн в організацію. Потенційних кандидатів - десятки.

За словами джерел, Бразилія хоче уникнути розширення частково, щоб не злити США і ЄС, які побоюються перетворення БРІКС в антизахідну коаліцію. Вони кажуть, що Бразилія "тихо працює", щоб уникнути прямого протистояння всередині БРІКС і чинить опір тиску з боку Китаю, який прагне перетворити групу на антагоніста G7.

Відео дня

А ось Індія хоче розробити чіткі правила, які дозволять іншим країнам наблизитися до групи, не вступаючи в неї формально. Тобто в статусі "спостерігача". Індійські джерела стверджують, що в питанні можливого розширення БРІКС Індія хоче орієнтуватися на демократичні країни, що розвиваються, такі як Аргентина і Нігерія. Тому кандидатура династичної автократії в особі Саудівської Аравії індусам не подобається.

У свою чергу Південна Африка підтримує обговорення різних варіантів членства нових країн і поки не виступає категорично проти розширення. Росія також не має твердої позиції щодо розширення БРІКС.

"В цілому це підтримка розширення БРІКС, але без особливого ентузіазму. Це слідування прикладу інших. Ми не будемо блокувати будь-яке рішення", – заявив глава Ради із зовнішньої і оборонної політики РФ Федір Лук'янов.

Як пояснили в китайському МЗС, питання розширення БРІКС в будь-якому випадку вимагатиме консенсусу, тобто згоди всіх країн-учасниць - Бразилії, Росії, Індії, Китаю і Південної Африки.

Глобальні амбіції Китаю

Раніше УНІАН писав, що Китай будує військово-морські бази в країнах Африки та Азії, прагнучи розширити свою глобальну військову присутність. Трьома найбільш вірогідними місцями розміщення китайської військово-морської бази в найближчі два-п'ять років є Шрі-Ланка, Екваторіальна Гвінея і Пакистан.

Одночасно Китай працює над тим, щоб зробити свою економіку і фінансову систему якомога менш вразливою для можливих західних санкцій. На думку деяких експертів, це можна вважати ознакою підготовки до війни за Тайвань.

Вас також можуть зацікавити новини: